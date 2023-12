Jannik Sinner non ha bisogno di presentazioni: vincitore della Coppa Davis con l’Italia (dopo quarantasette anni di digiuno), detentore di dieci titoli nell’ATP Tour, attualmente (a 22 anni) occupa il quarto posto nel ranking ATP. In un recente scambio di battute con il sito ufficiale della F1 ha parlato del suo amore per gli sport motoristici e dell’investitura come Friend of F1 in vista della stagione 2024.

Amico della F1 e…dello sport del motore

Partiamo dal fondo, ovvero il ruolo di “amico della F1”: Sinner parteciperà (ovviamente non come pilota) ad alcuni GP, nei quali sosterrà la promozione del Circus attraverso il coinvolgimento dei fan. Alla base di questo incarico l’osservazione per cui negli ultimi anni F1 e tennis hanno allargato la base dei fan, soprattutto tra i giovani e con una maggiore diversificazione. La giovane età di Jannik, unita all’appeal mediatico corroborato dai risultati sul campo, dovrebbero generare quello che la F1 stessa definisce crossover tra le basi di fan delle due discipline.

Ovviamente Sinner ha dichiarato entusiasmo per la novità: “Essendo italiano, ho la F1 nel sangue, quindi non potrei essere più entusiasta di lavorare non solo con il miglior marchio degli sport motoristici, ma con la migliore piattaforma sportiva del mondo”. Jannik ha aggiunto di amare gli sport motoristici, notando come, in un parallelo con il tennis, esistano molte “sinergie” tra i due mondi, nei quali l’attenzione al dettaglio fa la differenza. Sul lavoro delle scuderie ha detto: “È affascinante il modo in cui competono e lavorano sotto la pressione più estrema, ai massimi livelli, settimana dopo settimana”.

“Cose straordinarie” e le parole di Domenicali

Per ora non abbiamo ulteriori dettagli sul ruolo. Nelle dichiarazioni Sinner ha parlato di “dare vita a progetti speciali” per il pubblico del tennis e viceversa, mostrando “le cose straordinarie che lo sport delle corse ha da offrire”. Al momento, questo tipo di ruolo e scambio rappresenta qualcosa di molto differente rispetto a tipologie simili di incarico già presenti negli organigrammi del Circus. Vedremo dunque cosa farà Sinner e quali saranno le “sinergie tra i due mondi che questa partnership metterà in mostra”.

Stefano Domenicali, CEO e Presidente della Formula 1, in merito all’impegno di Sinner ha dichiarato: “Jannik è uno dei giovani atleti più talentuosi del mondo in questo momento, quindi sono felice che diventi un Friend of F1. Nel continuo processo di crescita e coinvolgimento di fan nuovi e diversi, ha fondamentale importanza il lavoro con persone al di fuori del nostro sport per attirare nuovo pubblico. Questa entusiasmante opportunità ci consentirà di utilizzare l’incredibile seguito di Jannik e di riunire i mondi della F1 e del tennis”. Il tempo dirà cosa produrrà questa nuova partnership.