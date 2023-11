Il GP del Brasile annuncia il rinnovo con la Formula 1 per altri cinque anni. Il circuito alle porte di San Paolo sarà tappa fissa della massima formula fino al 2030, con l’accordo raggiunto tra la FOM, l’ente organizzatore del Gran Premio ed il comune di San Paolo, che prolunga quello attuale che sarebbe scaduto nel 2025.

F1 | GP del Brasile: rinnovo per altri cinque anni

Con i suoi 4,5 Km di curve ispirate ai tracciati europei ed americani, Interlagos è da sempre una delle tappe preferite di piloti e tifosi di tutto il mondo. La Formula 1 è ben lieta di tornare qui, e ha trovato la grande disponibilità delle autorità locali. L’amministrazione comunale di San Paolo ha investito molto nell’evento, che si corre alle porte di uno dei centri più grandi del Sud America. La società Sao Paulo Grand Prix dispone dell’appoggio di MC Brazil, azienda di promozione eventi che ha tra i suoi sostenitori Mubadala, fondo d’investimento di Abu Dhabi.

La MC, insieme al partner degli Emirati, ha lanciato un’iniziativa curiosa: ha allestito una scuola di meccanica riservata alle ragazze provenienti da ambienti disagiati. Ieri, mentre i piloti erano impegnati nella conferenza stampa, sono state premiate le prime diplomate, più di cento, certificando ancora una volta di più la strategia d’inclusione della Formula 1.

La storia continua

“Sono felice di annunciare che resteremo ad Interlagos fino al 2030, e non vedo l’ora di godere nei prossimi anni della meravigliosa atmosfera che solo i tifosi brasiliani sanno dare“, ha dichiarato il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali. “Il Brasile ha una forte tradizione nelle corse, e questo iconico tracciato è tra i preferiti tra i piloti e gli appassionati in tutto il mondo. Esso incorpora tutto quello che è grande nel mondo del racing, e siamo concentrati sugli sviluppi negli anni a venire, per offrire un’esperienza migliore“.

Alle parole di Domenicali si affiancano quelle di Ricardo Nunes, sindaco di San Paolo: “Il rinnovo del contratto del GP del Brasile, trasmesso in circa 180 paesi, consolida la nostra città come leader globale nell’organizzazione di eventi d’impatto economico e sociale, che creano lavoro, entrate ed opportunità. Inoltre, ogni anno portiamo avanti l’agenda della sostenibilità, innovazioni per superare le sfide e portare altri benefici alla città di San Paolo“.

Il Gran Premio del Brasile 2023 parte oggi con l’unica sessione di prove libere, prevista per le 15.30 italiane. L’edizione 2024 è programmata per il prossimo 1-3 novembre.

Riccardo Trullo