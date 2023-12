Oggi 4 Dicembre alle ore 12 è scattata l’iniziativa XMas Gift, ovvero l’apertura delle vendite dei biglietti per i gran premi di F1 che si terranno a Imola e Monza nel 2024. In occasione delle festività natalizie, è possibile acquistare i biglietti su TicketOne e sui siti ufficiali degli autodromi di Monza e Imola.

La campagna promossa da Aci Sport e dagli autodromi ospitanti vuole essere l’opportunità per gli appassionati di essere presenti a due tappe storiche della stagione di F1, oltre che la chance di poter fare un gradito regalo di Natale. Ecco tutte le informazioni necessarie.

LA F1 TORNA A IMOLA

C’è grande attesa per il ritorno della F1 a Imola. Il 17-19 maggio 2024 i piloti si sfideranno tra le curve di uno dei circuiti più amati dai protagonisti, dopo che quest’anno l’evento era stato annullato per il maltempo. Sarà il primo appuntamento europeo della prossima stagione.

Crediti: autodromoimola.it

I prezzi sono divisi in base a ciascuno dei sette settori e vanno dai 50 ai 120 euro per quanto riguarda il venerdì di prove libere; dai 60 ai 250 euro le qualifiche del sabato; dai 75 ai 660 euro la gara della domenica. Gli abbonamenti all’intero weekend invece da 90 a 850 euro. Promozione per gli under 12, i quali potranno usufruire di un biglietto a prezzo dimezzato.

I possessori dei biglietti per l’evento 2023 annullato non dovranno acquistare nuovamente il biglietto se hanno scelto il voucher come modalità di rimborso. Altrimenti, potranno acquistarlo con uno sconto dedicato.

MONZA: EVITARE UN 2023 BIS

Avviate dunque anche le vendite per il gran premio di F1 di Monza, che si disputerà dal 30 agosto all’1 settembre 2024, nella speranza per gli organizzatori di poter contare un elevato numero di biglietti venduti a differenza di quanto avvenuto nel 2023.

Il biglietto singolo per il venerdì è da 50 a 120 euro, per la giornata di sabato i costi partono da 75 a 300 euro ed infine per la gara da 125€ a 800 euro. L’abbonamento di tre giorni, invece, va da un minimo di 120€ ad un massimo di 1.098€.

ACI SPORT: SPERANZA PROLUNGAMENTO FINO AL 2030

In occasione della campagna di vendita dei biglietti, il presidente Aci Sport – ente organizzatore dei due gran premi italiani – Angelo Sticchi Damiani, ha dichiarato: “ACI è l’unico ente al mondo ad organizzare due Gran Premi e lavoriamo per la loro disputa con soddisfazione e rinnovato impegno. Sono convinto che il lavoro congiunto di tutti i soggetti coinvolti, istituzioni e privati, permetteranno il prolungamento fino al 2030 dei contratti con la Formula 1”.

Per ulteriori informazioni circa la vendita dei biglietti, consultare la pagina dedicata sul sito dell’autodromo di Imola e di Monza.

Anna Botton