Cambia il disegno del tracciato di Barcellona per l’edizione 2023 del Gran Premio di Spagna di F1, evento in programma nel fine settimana del 4 giugno. Gli organizzatori hanno infatti deciso di togliere la stretta chicane presente nell’ultimo settore, lento segmento dell’impianto catalano che aveva modificato negli ultimi anni la parte conclusiva del percorso.

Stuart Robertson (Head of Circuit and Rally Safety della FIA) e Niels Wittich (direttore di gara per la massima formula) sono stati incaricati di approvare le modifiche. L’aggiornamento principale riguarda le vie di fuga dell’impianto iberico, realizzate in ghiaia.

Delle nuove barriere TECPRO sono state installate all’esterno della 13ma e della 14ma piega, curvoni a destra che portano al traguardo. La pista resterà omologata in entrambe le versioni (con o senza la chicane), dunque ogni promotore potrà scegliere quale layout utilizzare.

BREAKING: The #SpanishGP will be changing its track configuration

The final chicane will be removed, leaving the circuit to its original last two corner layout!#F1 pic.twitter.com/qCVJy0t8Lt

— Formula 1 (@F1) February 27, 2023