Dove correrà Mick Schumacher nel 2024? Il figlio di Michael è al centro di voci di mercato che lo danno per rientrante nel Circus o in partenza per il WEC. Attualmente, il tedesco ex Ferrari è pilota di riserva della Mercedes, che ha riconfermato Lewis Hamilton e George Russell per le prossime due stagioni.

Mick Schumacher potrebbe correre nel WEC nel 2024

I rumors attualmente in auge, partiti dalla Germania, vogliono Mick in partenza per il Mondiale Endurance. Le voci parlano di un possibile avvicinamento di Alpine, la quale potrebbe organizzare a breve un test per lui. L’obiettivo finale sarebbe quello di farlo entrare in squadra per il prossimo campionato, 24 Ore di Le Mans inclusa. Alpine sta proseguendo il lavoro di sviluppo della A424_β, affidata in gestione al team francese Signatech.

Curiosamente, in caso di conferma di quanto si dice, Mick ripercorrerebbe le orme del padre…al contrario. Prima di approdare in F1, Michael ha corso nel mondiale Sport Prototipi con la Sauber Mercedes, nel 1990 e nel 1991. Il “Kaiser” ha concluso la 24 Ore di Le Mans del ’91 al quinto posto assoluto.

C’è ancora una chance di restare nel Circus

D’altro canto, nel 2024 di Mick Schumacher potrebbe anche rimanere in F1, tornando in veste di titolare. Altre voci, infatti, lo darebbero vicino alla Williams, che deve ancora allestire la squadra per il prossimo anno. A Grove desiderano confermare Alexander Albon, mentre il posto di Logan Sargeant è tutt’altro che sicuro. Lo statunitense non ha raccolto punti finora, pagando indubbiamente lo scotto del noviziato. Ciononostante, il team gli ha chiesto dei risultati. Il destino in chiave Campionato 2024 dello statunitense potrebbe essere segnato o meno, a seconda del suo rendimento nei Gran Premi che mancano da qui al finire della stagione.

Riccardo Trullo