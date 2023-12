Nel corso dell’annuale Galà della FIA, tenutosi lo scorso 8 dicembre a Baku, c’è stato un piccolo giallo. Lewis Hamilton, presente per ritirare il trofeo per il terzo posto nel mondiale di F1, ha ceduto il suo premio ad un fan. Inizialmente si credeva che fosse una sorta di protesta verso la Federazione, ma alla fine si è scoperto trattarsi di un errore: questo fan infatti, per un misunderstanding, se lo era portato a casa per sbaglio!

L’antefatto

Nel corso del Galà della FIA, Hamilton è stato presente per ritirare il trofeo di terzo classificato nel mondiale. Qualche ora dopo, un fan, presente all’evento, ha pubblicato un tweet, in cui mostrava proprio questo trofeo, e in cui raccontava che Hamilton gliel’avesse ceduto. Subito sono avanzate varie speculazioni, secondo cui l’inglese avrebbe preferito disfarsi dell’oggetto per essere in polemica con la FIA, collegando la cosa alla recente indagine nei confronti di Susie e Toto Wolff (inchiesta poi chiusa con un nulla di fatto).

Nothing but respect from Lewis for Max and Red Bull 👊 Lewis reflected on his 2023 season as he collected his P3 trophy at the 2023 FIA Prize Giving 🏆#F1 @lewishamilton pic.twitter.com/xUozaN7ogJ — Formula 1 (@F1) December 9, 2023

Tuttavia, nella mattinata seguente, la Mercedes ha pubblicato un comunicato, asserendo come Hamilton in realtà avesse come da prassi consegnato il trofeo ai funzionari della Federazione, affinché lo consegnassero al team. “Possiamo confermare che non ha regalato il trofeo a nessuno, come è stato ipotizzato”, si conclude il comunicato.

L’equivoco

In realtà, non è andata proprio così, anche se in effetti Hamilton non ha regalato nessun trofeo. A rivelarlo è lo stesso fan, Nihad Nesirli, sul proprio profilo X. “Buonasera – dice Nesirli – Sono molto dispiaciuto vedere dei messaggi dove vengo definito un ladro o qualcosa del genere. Prima di tutto voglio dire che non ho rubato niente a nessuno. È stato solo un fraintendimento. Hamilton ha messo il trofeo sul tavolo. Gli ho chiesto se potessi prenderlo, e lui mi ha detto ‘Sì, puoi prenderlo’. E lì per lì pensavo mi avesse regalato il premio. Ma adesso, dopo aver visto il comunicato di Mercedes, ho capito che Hamilton non mi avesse regalato il telefono. Credeva che fossi il delegato FIA incaricato per il trofeo”.

Il trofeo sarà quindi riconsegnato a Hamilton, che potrà quindi arricchire la sua già ricca bacheca. E mentre questo fan (che ha cancellato il proprio profilo su X) potrà comunque vantarsi di aver avuto in casa per qualche giorno un cimelio molto prezioso, bisogna fare una chiosa su come molti abbiano fatto speculazioni su un gesto che, alla fine, si è rivelato un semplice fraintendimento da parte del pilota inglese.

Alfredo Cirelli