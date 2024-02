Una clamorosa indiscrezione è pronta a sconvolgere il mercato piloti. Dopo il prolungamento del contratto con Charles Leclerc, la Ferrari avrebbe messo nel mirino niente meno che il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Il pilota Mercedes ha un contratto biennale con la Casa tedesca, ma con il 2025 solo come opzione, cosa che gli permetterebbe di svincolarsi per dirigersi verso Maranello.

Hamilton in Ferrari, ci siamo davvero?

Nei giorni scorsi aveva fatto clamore il mancato annuncio congiunto del rinnovo dei due ferraristi. Dopo il prolungamento di Leclerc, si erano susseguite voci di vario tipo sul ritardato annuncio di Carlos Sainz, ma ora sembra esserci un motivo tanto concreto quanto sorprendente.

Come riportato infatti da Formu1a.uno, la Scuderia di Maranello avrebbe fatto un serio tentativo per portare Lewis Hamilton in Ferrari nel 2025 e le trattative sembrerebbero essere non lontane dal giungere ad una conclusione positiva. L’operazione sarebbe stata condotta da John Elkann in persona, con il pieno supporto di Fred Vasseur.

La grande scommessa

Hamilton, dopo un 2022 complicato, si è ampiamente riscattato nello scorso campionato ristabilendo le gerarchie rispetto al rampante George Russell. All’età di 39 anni, il britannico appare ancora nel pieno della sua forma fisica e dopo aver scritto pagine di storia di questo sport, potrebbe lanciarsi in una nuova e stimolante avventura. Una sfida che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe portarlo a superare i titoli di Michael Schumacher con indosso la tuta del Cavallino, rendendolo a tutti gli effetti il pilota più vincente nella storia della Formula 1.

Una suggestione che potrebbe essere appetibile per il sette volte campione del mondo, specie dopo un biennio in cui Mercedes non ha fornito alcuna garanzia di successo. L’eventuale passaggio nel 2025 in Ferrari rappresenterebbe comunque una grande scommessa, con la difficilissima impresa di battere l’accoppiata Verstappen-Red Bull.

Nei giorni scorsi, l’ex-McLaren aveva allontanato le voci di un possibile ritiro al termine del 2025, aprendo all’ipotesi di un anno sabbatico: soltanto pretattica? Intanto, pur sottolineando che al momento si tratta solo di rumors, novità clamorose potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.

Samuele Fassino