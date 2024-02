È Moneygram Haas F1 Team a dare inizio alla stagione di F1 2024 con la presentazione della VF-24. La monoposto americana mostra segni di continuità con gli aggiornamenti della scorsa stagione, la compagine di Gene Haas inizia un nuovo capitolo dopo l’addio di Gunter Steiner dal ruolo di team principal.

Haas svela la VF-24

Sulla propria piattaforma Haas+ e sui canali social il team statunitense sono state presentate le colorazioni e gli sponsor in attesa della versione che farà il suo debutto in pista l’11 febbraio sul circuito di Silverstone con il tedesco Nico Hulkenberg.

Per il secondo anno consecutivo Haas è la prima squadra a svelare la monoposto in attesa dello shakedown che si terrà in Inghilterra con un piccolo anticipo rispetto ai test pre-stagionali che commenteremo in Bahrain.

Haas' livery for the 2024 season has been revealed! ✨ What do you think of the VF-24's look? 👀#F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/7R9PRuIk0E — Formula 1 (@F1) February 2, 2024

Nessuna presentazione in grande stile per Haas, ma solamente dalle immagini e contenuti multimediali da mostrare ai fans. Moneygram e Haas Automation sono presenti in maniera evidente sul cofano motore e sulle ali il primo, due partner che restano come nel 2023.

Il giapponese Ayao Komatsu, nuovo Team Principal, ha riportato in una nota ai margini della presentazione: “Sapevo esattamente dove saremmo andati quest’anno, ma ad Austin tutti hanno visto un’anteprima. Siamo realistici sulle nostre aspettative per la VF-24, ma è comunque un momento emozionante in ogni stagione di Formula 1 per presentare la vettura. Non vediamo l’ora di partire e di dare il via alla stagione”.

Non è mancato il parere di Gene Haas, padrone dell’omonima formazione ‘Made in USA’. “Non vedo l’ora di vedere la VF-24 in funzione e in gara, un sentimento che so di condividere con i nostri partner e con l’intero team. Abbiamo utilizzato la bassa stagione per mettere in atto i processi necessari per essere migliori e, in ultima analisi, per migliorare le nostre prestazioni complessive. Presto potremo vedere come stiamo andando“.

Anna Botton