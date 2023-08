Saranno ancora Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg i piloti della Haas per il 2024. Dopo stagioni con frequenti cambi di lineup, il team americano ha decisamente puntato sulla continuità confermando il danese ed il tedesco anche per la prossima stagione.

ESPERIENZA PER MIGLIORARE

Con ben 346 GP disputati complessivamente dai due, in Haas si è puntato decisamente sull’esperienza con l’obiettivo di migliorare l’ottavo posto del 2022, posizione occupata attualmente dal sodalizio capitanato da Gene Haas.

Per Magnussen, che l’anno prossimo inizierà la sua settima stagione in Haas, il 2022 è stato al di sotto delle attese anche se due dei piazzamenti a punti della squadra sono proprio frutto di due P10 del danese negli appuntamenti di Jeddah e Miami.

Discorso opposto per Hulkenberg che, rientrato nel Circus dal 2019, ha impressionato per la sua velocità in qualifica con ben sei Q3 raggiunte in dodici gare, anche se poi in gara il rendimento non è stato altrettanto esaltante tra ritiri per noie tecniche e strategie non sempre perfette. Ciò non ha impedito al tedesco di finire a punti nei GP di Melbourne e Zeltweg.

LE DICHIARAZIONI DI STEINER

“Penso che sia giusto dire che abbiamo avuto una coppia di piloti estremamente solida in questa stagione in Formula 1 e alla fine non c’era motivo di cercare di cambiare la situazione andando avanti“, le parole del team Principal Guenther Steiner.

“Kevin è ovviamente una persona molto conosciuta per noi e sono felice di averlo con noi in quella che sarà la sua settima stagione con i colori Haas. Con 113 partenze per la nostra squadra, sappiamo dove risiedono i suoi punti di forza e anche la sua conoscenza ed esperienza della nostra organizzazione si abbina molto bene a questo. Dall’altro lato del box, Nico si è semplicemente inserito senza clamori e ha dimostrato di essere un membro prezioso della squadra. Si sta avvicinando alle 200 partenze in Formula 1 e siamo molto felici di essere i beneficiari di quell’esperienza al volante. Abbiamo dovuto affrontare i nostri problemi in questa stagione per quanto riguarda la VF-23, non lo nascondiamo, ma siamo stati estremamente fortunati ad avere due piloti il cui feedback è inestimabile per supportare i nostri obiettivi ingegneristici“.

LA FELICITA’ DI KEVIN

Ovviamente soddisfatto Kevin Magnussen che, alla ripresa delle attività, ha come obiettivo primario riscattare una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative: “Sono ovviamente molto felice di vedere il mio rapporto con la Haas ampliato ancora una volta. Il mio ritorno nel 2022 è stato inaspettato ma ricco di momenti salienti e, sebbene questa stagione non sia andata proprio come speravamo, siamo comunque riusciti a raggiungere i punti e a mostrare il potenziale del pacchetto che abbiamo. Ci sono molte gare da disputare nel 2023 e abbiamo molto lavoro da fare per continuare a comprendere la VF-23 e ciò che abbiamo imparato potrà essere applicato alla vettura del 2024. I miei ringraziamenti, come sempre, vanno a Gene Haas e Guenther Steiner per avermi dato l’opportunità di continuare a correre nello sport che amo“.

OBIETTIVO 2024 PER NICO

Autore di una buona prima parte di campionato il tedesco grazie alla conferma è concentrato già sulla prossima stagione, anche se ovviamente non può distogliere la sua attenzione da quella attuale che lo vede in lotta per la P13 iridata con Alex Albon, quest’ultimo distante solo due punti da lui: “È bello sistemare le cose in anticipo per la prossima stagione per mantenere l’attenzione solo sulle corse e sul miglioramento delle prestazioni. Mi piace far parte del team e condivido la passione di Gene e Guenther per questo. Stiamo gareggiando in un campo molto ristretto e non vedo l’ora di migliorare su ciò che abbiamo fatto insieme finora e portarlo avanti nel 2024“.

Vincenzo Buonpane