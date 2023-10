Max Verstappen ha conquistato ad Austin la pole position per la Sprint Race di questa sera a mezzanotte (ora italiana). L’olandese vendica la pole persa ieri per track limits e batte un ottimo Charles Leclerc per meno di un decimo. Quattro monoposto diverse in top-4 con Hamilton e Norris in seconda fila.

VERSTAPPEN BATTE LECLERC PER 55 MILLESIMI

Un tentativo per tutti e a Max Verstappen basta l’1.34.538 per conquistare la pole e battere Charles Leclerc per 55 millesimi nonostante il secondo settore fucsia del ferrarista. Dietro Leclerc la seconda fila sarà composta da Lewis Hamilton, a 69 millesimi da Verstappen e capace di confermare il terzo posto della qualifica di ieri. Quarto Lando Norris, a 1 decimo dalla pole. Terza fila composta da Piastri e da Sainz, seguono Pérez, Russell, Albon e Gasly.

“Oggi in qualifica siamo stati competitivi, l’ultimo giro non è stato grandioso ma sono in pole e significa che la macchina sta andando bene”, ha detto Verstappen. “Nel complesso, in gara andiamo bene ma questa è sempre una pista impegnativa. Qui la gestione gomme è sempre un fattore chiave, non penso che andremo al massimo in tutti i giri”.

ASTON MARTIN NON PASSA LA SQ2

In SQ2 viene eliminato Daniel Ricciardo per 31 millesimi a vantaggio di Alexander Albon che blinda la top-10 dopo la delusione di ieri. 12° tempo per Fernando Alonso, seguito da Esteban Ocon, Lance Stroll e Zhou Guanyu. Continua così il weekend negativo di Aston Martin, che dopo la doppia eliminazione in Q1 di ieri non centra la top-10 neanche nella Sprint Shootout. In vista di Sprint Race e gara di domenica, è messo in pericolo il quarto posto nei Costruttori che Aston deve difendere nei confronti di una McLaren in palla.

Da segnalare uno dei rari errori di Verstappen in questo 2023 quasi perfetto: un testacoda in curva 9 senza grosse conseguenze, visto che l’olandese ha chiuso al comando la seconda sessione dello shootout.

RUSSELL FA IMPEDING SU LECLERC IN SQ1

Nessun colpo di scena in SQ1 con l’eliminazione delle due Haas – con Hulkenberg davanti a Magnussen, di Bottas, Tsunoda e Sargeant. Da segnalare un impeding di George Russell nei confronti di Charles Leclerc in curva 19 che è sotto investigazione da parte della FIA. Il monegasco stava risalendo il traffico in pista e si è ritrovato in traiettoria un lento Russell.

SPRINT SHOOTOUT CLASSIFICATION Almost nothing in it between the top four 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/aoZZt0NwrE — Formula 1 (@F1) October 21, 2023

SPRINT A MEZZANOTTE

Con questa griglia finale, la quinta Sprint Race, lunga 19 giri, scatterà a mezzanotte ora italiana. Da segnalare – per il resto del weekend – track limits rivisti in tre punti del COTA: curva 9, curva 12 e curva 19, con la linea bianca che è stata allargata in uscita.

Mattia Fundarò