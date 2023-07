In Ungheria siamo al giro di boa del Mondiale 2023 di Formula 1: all’Hungaroring Max Verstappen andrà a caccia dell’ottava pole stagionale. Ma il leader del Mondiale dovrà fare i conti con la Mercedes, che con Lewis Hamilton ha chiuso al comando le FP3, e con la Ferrari, più veloce di tutti sulla simulazione di qualifica in FP2. Altri temi da tenere sott’occhio? Il ritorno di Daniel Ricciardo con l’AlphaTauri al posto di Nyck de Vries, il rendimento di Sergio Pérez, dopo l’incidente di ieri in FP1, e il nuovo format che debutterà qui. Oggi vedremo infatti la gomma hard in Q1, quella media in Q2 e quella soft in Q3: questa novità ci riserverà delle sorprese? Lo scopriamo insieme qui con tutti gli aggiornamenti in diretta dall’Ungheria.

Mattia Fundarò