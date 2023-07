McLaren si conferma anche all’Hungaroring grazie al secondo posto ottenuto da Lando Norris nel GP Ungheria di F1. Per il team di Woking si tratta del secondo podio consecutivo, rompendo un digiuno che durava addirittura dal 2012.

DUE PODI CONSECUTIVI

McLaren continua a fare progressi grazie agli ultimi aggiornamenti e riesce a confermarsi sul podio in due gare consecutive. Un digiuno che durava dal 2012, quando per il team inglese correvano Lewis Hamilton e Janson Button. Undici anni dopo ci pensa Lando Norris a riportare in alto una McLaren nettamente in crescita, piazzandosi al secondo posto nonostante la furiosa rimonta di Perez. Per il giovane inglese tutto è filato liscio sin dalla partenza, quando è riuscito a beffare Hamilton ed a mettersi alle spalle di Verstappen insieme al compagno Piastri che ha mantenuto per tutto il primo stint la seconda piazza. Norris ha poi passato l’australiano dopo la sosta, mantenendola fino alla bandiera a scacchi.

Il giovane inglese ha mostrato tanta sicurezza e dei tempi costanti, ma anche di sapersi difendere da un Perez che, autore di una furiosa rimonta, le ha provate tutte negli ultimi dieci giri per soffiargli la seconda posizione. Lando non si è fatto sicuramente intimorire dal messicano e grazie ad una gestione impeccabile delle gomme è riuscito a tenersi una meritata seconda posizione. McLaren quindi si dimostra una vettura che si trova a suo agio non solo nelle curve veloci ma anche in un circuito come l’Hungaroring dove ci sono anche tornate a bassa velocità. La strada tracciata dal team di Woking sembra quindi essere quella giusta, e se le prestazioni dovessero mantenersi su questo livello sarà un avversario con cui bisognerà fare i conti da qui a fine stagione.

LE DICHIARAZIONI DI NORRIS

Al termine del GP Ungheria di F1, Lando Norris ha dichiarato: “Non è stata una gara facile, soprattutto con Perez che recuperava nel finale, anche se non aveva abbastanza velocità per riprenderci. Sono contento, c’e stata lotta ad inizio gara e sono rimasto fregato in curva 1 ma abbiamo conquistato un altro podio ed è fantastico”.

La vittoria però non sembra ancora alla porta per McLaren anche se l’inglese è ottimista: “Nel caso in cui Max si dovesse ritirare potremmo avere delle possibilità, ma al momento Red Bull è troppo veloce. Siamo però soddisfatti dei nostri progressi considerato in che situazione eravamo qualche gara fa. Faticavamo a superare la Q1 mentre adesso lottiamo per la pole e per il podio, quindi per adesso ci accontentiamo e siamo consapevoli che il nostro momento arriverà”.

I meriti secondo Norris però sono tutti del team: “Dei progressi del genere si fanno soltanto grazie al lavoro di squadra. Tutti in fabbrica stanno facendo un lavoro straordinario e gli aggiornamenti sono frutto di tanto duro lavoro. All’inizio sapevamo che avremmo faticato e che saremmo stati lenti. Ma dopo aver ricevuto tante critiche, sono felice di aver dimostrato che qualcuno si sbagliava”.

Julian D’Agata