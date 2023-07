In Ungheria siamo al giro di boa del Mondiale 2023 di Formula 1 e oggi, all’Hungaroring, si disputerà l’11^ gara del campionato. In pole, a distanza di 33 gare dall’ultima volta, c’è Lewis Hamilton: il sette volte campione del Mondo ha conquistato la 104^ pole in carriera e la nona in Ungheria, un record assoluto. Battuto, per 3 millesimi, Max Verstappen, che si è visto negata la sesta pole consecutiva. Il leader del Mondiale chiude la prima fila e precede le due McLaren di Norris e Piastri e l’Alfa Romeo di Zhou Guanyu, al miglior risultato in carriera. Sesto Leclerc, undicesimo Sainz e addirittura terzultimo George Russell, eliminato in Q1. Temi da tenere sotto controllo? Il duello Hamilton-Verstappen, le rimonte di Sainz e Russell e il consumo gomma, con la possibilità di vedere anche una strategia a tre soste. Scopriamo assieme come andrà il Gran Premio di oggi da Budapest con tutti gli aggiornamenti in diretta dall’Ungheria.

Mattia Fundarò