Tutto pronto ad Austin per il GP degli Stati Uniti di F1. A partire in pole position sarà la Ferrari di Charles Leclerc, che vedrà al suo fianco in prima fila la McLaren di Lando Norris. Max Verstappen invece scatterà dalla sesta posizione. Riuscirà la Ferrari a spuntarla o sarà ancora una volta l’olandese della Red Bull a conquistare la vittoria? Scopritelo seguendo la cronaca live curata dalla nostra Redazione Auto.

LA CRONACA LIVE

Julian D’Agata

Leggi anche: F1 | GP USA SPRINT RACE: FERRARI, IL PASSO GARA PREOCCUPA