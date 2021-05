Un traguardo storico quello raggiunto da Lewis Hamilton a Barcellona. Il britannico ha ottenuto la pole position numero 100 della carriera, battendo con un giro mostruoso Max Verstappen. Grande prestazione di Leclerc, quarto sotto la bandiera a scacchi.

La storia chiama, Lewis risponde presente!

Ci voleva una grande prestazione oggi per battere Verstappen, e Lewis Hamilton ha saputo tirar fuori il meglio dalla sua Mercedes. Il pilota di Stevenage ha fatto segnare il tempo di 1:16.741 già nel primo tentativo, e nessun altro è riuscito a batterlo. Serviva un giro perfetto, e Hamilton lo ha fatto; 100 pole non si fanno per caso, e oggi lo ha dimostrato per l’ennesima volta.

Terza posizione per Valtteri Bottas, a un decimo dal team mate. Anche il finlandese è stato impeccabile, ma i due davanti a lui sembrano essere veramente di un altro pianeta. Tra le due Mercedes, si è piazzato Max Verstappen. L’olandese, alla fine, si è dovuto arrendere a Hamilton per soli 36 millesimi, ma domani avrà sicuramente la possibilità di dire la sua già dalla partenza.

Non bene l’altra Red Bull di Sergio Perez. Il messicano nel primo tentativo è andato in testacoda nell’ultimo settore, per poi non andare oltre l’ottavo posto finale. Bene le due Alpine, entrambe in top ten, con Ocon splendido quinto e Alonso decimo. In casa McLaren, Ricciardo ha regolato il team mate Norris con una bella settima posizione contro la nona del pilota di Bristol.

Leclerc, un altro gran giro!

Charles Leclerc ancora una volta è sembrato guidare oltre le possibilità della sua vettura, raggiungendo la quarta posizione e aggiudicandosi così la seconda fila. Un esito non certo scontato, guardando i risultati delle sessioni precedenti.

Il monegasco ha fatto un primo tentativo con gomme soft usate, per poi tirare fuori il massimo nel finale, migliorarsi e fare segnare un tempo di 1:17.510. Bravo anche Sainz, sesto a un decimo dal team mate. Lo spagnolo dovrà attaccare subito Ocon in partenza della gara di domani.

Nelle retrovie, Stroll manca di poco l’ingresso in top ten, così come Pierre Gasly. Il francese dell’Alpha Tauri sta facendo la differenza sul team mate Tsunoda, eliminato già in Q1. In casa Alfa Romeo, da segnalare il bel risultato di Giovinazzi, 14° ben davanti a Raikkonen.

Fanalino di coda ancora una volta Nikita Mazepin, a sette decimi dal team mate Schumacher. Tra di loro Nicholas Latifi, bastonato da Russell che è riuscito a qualificarsi per il Q2.

Sono finiti gli aggettivi per descrivere Hamilton; a 36 anni continua a trovare motivazioni e stimoli per battere gli avversari. Tutto questo deve essere un segnale ben preciso nella testa di Verstappen: la perfezione, a partire da domani, sarà necessaria!

Appuntamento alle 15, dunque, per il quarto round di un Mondiale fantastico da seguire su Livegp.it!

GP SPAGNA F1 2021 - Sabato 8 Maggio 2021 - GRIGLIA DI PARTENZA Nr Pilota Team --Q1-- --Q2-- --Q3-- Gap 1 L. Hamilton Mercedes 1'18"245 1'17"166 1'16"741 2 M. Verstappen Red Bull 1'18"005 1'17"142 1'16"777 +0"036 3 V. Bottas Mercedes 1'18"090 1'16"922 1'16"873 +0"132 4 C. Leclerc Ferrari 1'18"041 1'17"717 1'17"510 +0"769 5 E. Ocon Alpine 1'18"281 1'17"743 1'17"580 +0"839 6 C. Sainz Ferrari 1'18"205 1'17"656 1'17"620 +0"879 7 D. Ricciardo McLaren 1'18"264 1'17"719 1'17"622 +0"881 8 S. Perez Red Bull 1'18"203 1'17"669 1'17"701 +0"960 9 L. Norris McLaren 1'17"821 1'17"696 1'18"010 +1"269 10 F. Alonso Alpine 1'18"281 1'17"966 1'18"147 +1"406 ------------------------------------------------------------------------- 11 L. Stroll Aston Martin 1'18"241 1'17"974 12 P. Gasly AlphaTauri 1'18"190 1'17"982 13 S. Vettel Aston Martin 1'18"289 1'18"079 14 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'18"549 1'18"356 15 G. Russell Williams 1'18"445 1'19"154 --------------------------------------------------------- 16 Y. Tsunoda AlphaTauri 1'18"556 17 K. Raikkonen Alfa Romeo 1'18"917 18 M. Schumacher Haas 1'19"117 19 N. Latifi Williams 1'19"219 20 N. Mazepin Haas 1'19"807

Nicola Saglia