E’ una qualifica da mille e una notte per la Ferrari quella di Singapore. Dopo quella di Monza, per Carlos Sainz è arrivata un’altra pole position con il pilota spagnolo che ha preceduto la Mercedes di George Russell e la vettura gemella di Charles Leclerc. Sessione da incubo per la Red Bull con Verstappen 11° e Perez 13°.

Sarà Carlos Sainz a partire davanti a tutti nel GP Singapore di domani. Il pilota spagnolo proseguendo nell’ottimo stato di forma che lo aveva portato a conquistare la pole position anche a Monza, con un autentica prova di forza ha dominato la sessione venendo meno solamente nell’ultimo tentativo dopo una sbavatura nell’ultimo tratto di pista non gli ha permesso di concretizzare il vantaggio che si era costruito nei primi due settori.

BENE RUSSELL, SORPRESA HAAS

Alle spalle di Sainz e rovinare la prima fila tutta rossa troviamo George Russell. Il pilota inglese della Mercedes, grazie ad un ultimo strepitoso giro, è riuscito a precedere per pochi millesimi la Ferrari di Charles Leclerc che, quindi, scatterà domani dalla terza casella della griglia a fianco della McLaren di Lando Norris. Ottima la prestazione della Haas che, oltre a piazzare entrambi i piloti nel Q3, domani partirà in P6 con Kevin Magnussen e in P9 con Nico Hulkenberg con Lewis Hamilton (5°), Fernando Alonso (7°) e Esteban Ocon (8°). Chiude la top 10 l’altra sorpresa di giornata rappresentata da Liam Lawson che con il suo piazzamento ha estromesso dal Q3 Max Verstappen.

DISASTRO RED BULL

Giornata da incubo per il team di Milton Keynes che, dopo FP piuttosto complicati rispetto al solito, anche nelle qualifiche si è trovata a fare i conti con una vettura nervosissima e difficilissima da controllare. Il risultato è una clamorosa esclusione di Max Verstappen (11°) dal Q3, con l’olandese che potrà essere ulteriormente retrocesso per diversi impeding commessi nel corso delle qualifiche. Dietro di lui Pierre Gasly (12°) e Sergio Perez (13°) precedono Alexander Albon (14°) e Yuki Tsunoda (15°), con il giapponese che ha parecchio da recriminare per diverse sbavature nel suo ultimo tentativo che gli hanno precluso un probabile accesso nel Q3.

BOTTO PER STROLL

A chiudere la schieramento troviamo l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas (16°), la McLaren di Oscar Piastri (17°), la Williams di Logan Sargeant (18°), Guanyu Zhou (19°) e l’Aston Martin di Lance Stroll (20°). Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un terribile incidente nell’ultimo tratto di pista nel finale di sessione, quando perdendo la sua vettura ha impattato violentemente contro le barriere di protezione causando la bandiera rossa e la conseguente interruzione di sessione.

Vincenzo Buonpane