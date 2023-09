Liam Lawson è arrivato in F1 come un semplice sostituto, chiamato in fretta e furia al posto di Daniel Ricciardo, infortunatosi alla mano sinistra in Olanda. Dopo due fine settimana e mezzo, Liam ha portato a casa punti nel GP di Singapore, ottenendo un ottimo nono posto. Per AlphaTauri, ultima scuderia in classifica Costruttori al momento, si tratta del miglior risultato stagionale: Yuki Tsunoda non aveva mai fatto meglio di decimo mentre Nyck De Vries non è riuscito a finire mai in zona punti, così come Daniel Ricciardo.

Lawson con tutta probabilità correrà anche il prossimo weekend con AlphaTauri a Suzuka, mentre è incerta la sua presenza in Qatar, dove realisticamente Ricciardo dovrebbe tornare a gareggiare. Ricordiamo, inoltre, che Liam ha anche un altro impegno da dover rispettare. A fine ottobre la gara di Suzuka sarà decisiva per ottenere il titolo in Super Formula, il campionato giapponese di monoposto più prestigioso. Il neozelandese è attualmente secondo in classifica, a 8 punti da Ritomo Miyata.

Ci vuole più coraggio nell’investire sui giovani

Sembra assurdo, ma con il rinnovo di Zhou Guanyu con Alfa Romeo Sauber, con ogni probabilità nel 2024 non debutterà in F1 il campione della F2, presumibilmente Theo Pourchaire, che (con una gara da disputare) dispone di 25 punti sul suo diretto rivale Frederik Vesti, anch’egli con speranze minime di entrare nella massima Formula. Non dobbiamo stupirci: negli ultimi cinque anni solo un campione della F2, Mick Schumacher, ha fatto il salto di categoria. Nemmeno Oscar Piastri, campione in F3 e in F2 all’esordio, aveva trovato un sedile e non lo avrebbe avuto, se avesse seguito i fumosi piani Alpine.

Nyck De Vries ha avuto un’opportunità, ma dopo svariati anni dalla conquista del titolo e, soprattutto, per caso. De Vries ha saputo ipotecare il sedile per l’anno dopo, ma poi lo ha perso a metà di questa stagione per scarso rendimento. Liam Lawson sta percorrendo una strada simile, ma non possiamo aspettare congiunzioni astrali particolari dei piloti titolari per vedere qualche talento interessante delle Formule cadette debuttare in F1. Robert Shwartzaman e Felipe Drugovich, attuale terzo pilota Aston Martin e campione F2 2022, dovrebbero aspettare infortuni da parte dei piloti titolari per entrare nel giro? E pensare che, tra quelli nominati, Lawson probabilmente ha ottenuto i risultati meno eclatanti. Il nono posto di Singapore rappresenta un sintomo di quanto alto sia il livello di chi si affaccia alle porte della F1.

Prospettive future

Difficilmente Liam Lawson otterrà un posto nella F1 del 2024, visto che AlphaTauri sembra interessata a rinnovare i contratti a Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Ma per il 2025 Red Bull potrebbe farci un pensiero, se non altro girandolo ad altri team come successo ad Alexander Albon. Staremo a vedere, ma è possibile che, prima o poi, Liam spunti nella lista dei piloti titolari.

Francesco Sauta