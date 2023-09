In un fine settimana che finora ha visto la Ferrari monopolizzare la testa del gruppo nelle sessioni di prove libere, il circuito di Marina Bay è pronto per ospitare le qualifiche del GP Singapore, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Una sfida che potrebbe riservare sorprese, visto il grande equilibrio ed una Red Bull apparsa non esattamente a proprio agio tra i muretti della pista asiatica. Seguite con noi la cronaca web delle qualifiche, con gli aggiornamenti in tempo reale per la caccia alla pole position!

Marco Privitera