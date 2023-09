Ferrari sfida il resto del gruppo al GP di Singapore, sedicesimo atto del Mondiale F1 2023. La Rossa insegue la prima gioia del 2023 con Carlos Sainz e Charles Leclerc, rispettivamente in prima ed in terza piazza dopo le qualifiche di ieri.

George Russell (Mercedes) sarà secondo al via, mentre dobbiamo scendere fino ai margini della Top 10 per trovare le due Red Bull. L’olandese Max Verstappen è infatti relegato in 11ma piazza, il campione del mondo in carica dovrà rimontare sin da subito all’interno dell’insidioso tracciato che sorge tra i muretti di Marina Bay.