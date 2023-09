Ferrari si conferma nel GP di Singapore al termine della FP2 del quindicesimo appuntamento del Mondiale F1 2023. Carlos Sainz svetta su Charles Leclerc, Mercedes conclude al terzo posto con George Russell.

GP Singapore, FP2: Ferrari ancora davanti, incognita Red Bull

Ferrari ancora contro tutti sotto i riflettori della metropoli asiatica. Dopo una FP1 controllata da Leclerc, la seconda sessione d’azione sorride a Sainz che per 18 millesimi ha perfezionato il riferimento siglato dal compagno di box.

Lo spagnolo ed il monegasco tengono testa al britannico George Russell ed allo spagnolo Fernando Alonso, rispettivamente su Mercedes e Aston Martin. Le due auto britanniche si confermano tra i migliori del gruppo, abili ad avere la meglio anche su Red Bull. Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) seguono nell’ordine in quinta ed in sesta piazza, presenti davanti a Sergio Perez ed a Max Verstappen.

Incognita per le due Red Bull che si attestano a sei decimi dalla vetta della graduatoria assoluta. La FP3 di domani ci darà delle vere risposte in merito alle performance dell’auto austriaca che sino ad ora sembra temere i rivali nel singolo giro contro il cronometro.

Tutto potrebbe cambiare nella giornata di domani quando nessuno potrà nascondersi in un tracciato in cui notoriamente è molto complicato superare nonostante le modifiche apportate nel corso degli anni al fine di favorire l’azione in pista.

Il danese Kevin Magnussen (Alfa Romeo) ed il finnico Valtteri Bottas (Alfa Romeo) concludono la Top10 dopo una FP2 molto lineare che non è mai stata interrotta da bandiere gialle o rosse. La serata di Singapore, invece, non ha sorriso all’americano Logan Sargeant, in crisi in seguito ad un problema tecnico alla ‘Power Unit’. L’alfiere di Williams ha perso molto tempo in pista, obbligato a scendere dalla propria monoposto dopo meno di 30 minuti d’azione.

Appuntamento ora a domani con la FP3 e con le qualifiche, rispettivamente indette come oggi alle 11.30 ed alle 15.00.

Luca Pellegrini