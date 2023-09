Charles Leclerc detta il ritmo al termine della FP1 del GP di Singapore, quindicesimo appuntamento del Mondiale F1 2023. Ferrari apre le danze con il monegasco, abile a precedere la vettura gemella di Carlos Sainz e la Red Bull di Max Verstappen.

GP Singapore, FP1: Ferrari davanti, per ora

Ferrari apre bene il week-end di Marina Bay con il giro veloce in 1.33.350. Leclerc svetta per 78 millesimi su Sainz, le due Rosse tengono testa al dominatore della stagione 2023 Max Verstappen.

Il #1 di Red Bull, in crisi lo scorso anno nello speciale tracciato cittadino che sorge nella metropoli asiatica, si colloca terzo nella classifica della FP1 precedendo la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton.

Le quattro squadre citate restano racchiuse in pochi decimi: le Ferrari hanno saputo minacciare Red Bull sul giro veloce così come accaduto a Monza. Vedremo se Leclerc e Sainz si confermeranno anche sul passo gara, questo pomeriggio nella FP2 avremo tutte le risposte del caso con una condizione molto simile a quella che vedremo domenica.

Seguono nell’ordine dopo i sessanta minuti d’azione previsti il britannico George Russell (Mercedes), il messicano Sergio Perez (Red Bull), lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin), il giapponese Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ed il francese Esteban Ocon (Alpine).

Williams, Alfa Romeo ed Haas si collocano provvisoriamente all’esterno della Top10 in un fine settimana che nuovamente vedrà in scena Liam Lawson al posto di Daniel Ricciardo sulla seconda vettura schierata da AlphaTauri.

Ferrari più veloce anche dell’iguana

Tutti i piloti hanno potuto finalmente testare la nuova versione del percorso di Marina Bay. Ricordiamo infatti che da quest’anno sono ben quattro le curve in meno, l’ultimo settore è stato completamente rivisto con un lungo rettilineo che precede una chicane e le ultime due pieghe verso sinistra.

📻 Max: “There’s a lizard again on the track. It’s a smaller one this time!” 📻 GP: “Okay understood. Maybe Godzilla had a kid” 😂🤣#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/xngLSJ648r — Formula 1 (@F1) September 15, 2023

Nella FP1 non ci sono state delle significative interruzioni, ad eccezione di due bandiere gialle esposte in curva 9 per la presenza in pista di un’iguana. Il rettile ha attraversato la pista in due riprese, fortunatamente senza essere colpito da nessuna auto.

Prossimo appuntamento alle 15.00 per la seconda sessione di prove libere, la prima sotto i riflettori di Singapore.

Luca Pellegrini