Chiusa la stagione dei circuiti europei, il Circus della F1 apre le danze nella trasferta asiatica a Singapore con la conferenza stampa dei piloti. Tengono banco le diverse modifiche al tracciato, che i piloti scopriranno domani, e le condizioni non ottimali del meteo. Tra i piloti segnaliamo Guanyu Zhou fresco di rinnovo e Verstappen che cerca la prima vittoria sul tracciato di Marina Bay.

Guanyu Zhou

Il pilota cinese di casa Alfa Romeo Sauber ha dichiarato: “Felice del rinnovo, sono contento di poter continuare col team Alfa Romeo. Accordo solo per l’anno prossimo, poi si avvierà un nuovo progetto per il team, perciò si deciderà tutto in seguito. Abbiamo fatto un gran lavoro assieme; sono entusiasta e non vedo l’ora di entrare sempre di più nel futuro del team. Parteciperemo allo sviluppo, potrò fornire un impegno maggiore così che vada tutto verso la direzione giusta. Sento che d’ora in avanti possiamo concentrarci sulla crescita della macchina e del gruppo. Speriamo di celebrare tutto questo con un buon risultato qui. (…) Per quanto riguarda questo weekend, attendiamo di vedere il nuovo tracciato. Speriamo il nuovo assetto ci renda più competitivi“.

George Russell

Russell ha commentato le modifiche e le possibilità per Mercedes di fare una buona gara: “Le modifiche alla pista la renderanno più emozionante. Speriamo si possa superare oltre al punto in curva 5 dove fino allo scorso era possibile farlo. A livello fisico dovrebbe essere più semplice in quanto la pista dovrebbe essere 9” al giro più veloce. L’anno scorso non siamo riusciti a sfruttare bene la velocità della vettura. Quest’anno siamo troppo vicini edè impossibile stabilire le forze in pista. Sarà una battaglia per il secondo posto e decideranno i dettagli. Speriamo di avvicinarci di più alla Red Bull“.

Logan Sargeant

Per Sargeant è una prima volta: “È emozionante, ho sempre voluto guidare qui. Mi sono preparato il più possibile, anche nelle saune. L’esperienza a Miami è il fatto che vengo da lì può essere d’aiuto. Se guardiamo il circuito sulla carta non è ideale per noi, magari l’eliminazione delle curve nell’ultimo settore può essere dalla nostra parte. (…) Il team vuole vedere un costante miglioramento. Penso di aver fatto dei passi avanti, mi sento più in controllo e a mio agio“.

Kevin Magnussen

Per Magnussen e Haas si aspettano miglioramenti: “Non eravamo mai stati così deboli come a Monza, sia in qualifica che in gara. Sappiamo che ci sono mancati gli sviluppi: gli altri team sono migliorati maggiormente rispetto a noi, come Williams e McLaren. Non vedo l’ora di scoprire nuovi aggiornamenti, abbiamo tante cose in preparazione. Non penso le modifiche al circuito siano un cambiamento rivoluzionario per noi: è comunque ad alto carico aerodinamico. Proveremo a sfruttare ogni occasione che si presenterà davanti“.

Lance Stroll

Ecco le parole di Stroll: “Credo che il cambiamento al circuito sia positivo per la gara, spero diventi più eccitante. Se ritroveremo il passo di inizio stagione possiamo competere per il secondo posto, ma adesso c’è più lotta. Dobbiamo concludere al meglio ogni weekend, la lotta è più serrata con Ferrari, Mercedes e McLaren che è diventata più veloce“.

Liam Lawson

Per Lawson si tratta di un esordio, che arriva dopo una continua crescita: “Finora è andata abbastanza bene, ho dovuto adattarmi e imparare. Comprende la vettura non è semplice, ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione. Monza è andata meglio, qui sarà più complicato perché è una pista nuova per me. Ho fatto tanti giri al simulatore e ho cercato di preparare al meglio la gara a livello fisico (…) Devo dire che ora, dopo aver assaggiato la F1, non so se riuscirò ad accontentarmi di meno“.

Pierre Gasly

Gasly parla del momento di Alpine e le aspettative: “Ci aspettavamo e ci aspettiamo vada meglio. Sono condizioni diverse e con caratteristiche diverse. Sulla carta questa pista dovrebbe essere più vicina a Zandvoort dove siamo stati più competitivi. Andiamo meglio quando ci sono più curve, però questa pista mi piace. Qui c’è una codnizione di umidità estrema, occorre allenarsi bene“.

Max Verstappen

Sul weekend di Singapore, Verstappen dichiara: “Penso che non saremo competitivi come su altre piste, saremo molto vicini. Bisogna idratarsi tanto. Si perde peso, puoi trovarti a disagio perché sudi tanto. Devi mantenere la concentrazione in tutta la pista. Con il caldo è ancora più difficile. Le novità diminuiscono le frenate, quindi ci sarà meno stress e probabilmente meno usura; magari potrà aiutare anche in termini fisici. (…) Io non ho mai guardato al numero di vittorie, ho sempre cercato di fare il meglio possibile. Ogni weekend c’è sempre la stessa pressione. Il livello per il team è sempre stato così alto, ma non abbiamo mai avuto una macchina così forte. Ci siamo uniti ancora di più, anche per la comprensione del regolamento. E poi tutto è stato reso possibile dalla competenza in ogni settore delle persone che lavorano con noi“.

Fernando Alonso

Alonso parla così: “Quella qui a Singapore è una gara molto impegnativa. Temperatura elevata, muri vicini…serve fiducia nella macchina che va costruita dalle prove libere. Spero saremo più veloci, in condizioni migliori. Sarà lunga fino ad Abu Dhabi, ci saranno alti e bassi per tutti. È difficile definire la nostra posizione, ma è sicuramente di privilegio. Dovremmo affrontare una gara per volta“.

Carlos Sainz

Sainz dice la sua sul momento in Ferrari: “Sicuramente mi sono sentito bene nelle ultime gare, la stiamo comprendendo meglio e sin dalle prime fasi del weekend. Solo in questi ultimi weekend siamo riusciti a mettere insieme tutto l’assetto, si vede dai risultati. Inoltre sento di star guidando meglio. L’obiettivo è essere costanti e competitivi, speriamo di continuare a farlo. Qui avremo più difficoltà, il circuito si addice meno alla nostra vettura. Speriamo nelle safety car che spezzino il ritmo. Abbiamo appreso alcuni aspetti interessanti legati alle prestazioni in circuiti come questo. Speriamo di trovare una soluzione che ci renda più competitivi“.

