In una sessione caratterizzata da condizioni meteo variabili ad ottenere il miglior tempo nelle FP3 è Charles Leclerc che con la Ferrari ottiene il crono di 1:27.419 davanti ad Alexander Albon e Fernando Alonso. Solo P8 per il leader del Mondiale Max Verstappen, con l’olandese che, però, si è concentrato su simulazioni passo gara con gomma media.

LECLERC AL TOP

Dopo aver perso tutte le FP2 per problemi elettrici, Charles Leclerc è risultato il più attivo in pista (ben 23 giri per lui), con il monegasco autore del miglior tempo fin qui del weekend con 1:27.419 ottenuto con gomma soft. Alle sue spalle ha confermato l’ottimo stato di forma evidenziato nella giornata di ieri Alexander Albon, fermatosi a soli 173 millesimi dalla vetta. A seguire Fernando Alonso (3°), Pierre Gasly (4°) e Lewis Hamilton (5°) con l’anglo-caraibico distante più di mezzo secondo dalla Ferrari a parità di gomma.

SOLO P8 PER VERSTAPPEN

La top 10 è chiusa dall’altra Ferrari di Carlos Sainz (6°), dalla Williams di Logan Sargeant (7°), dalla Red Bull di Max Verstappen (8°), dalla Mercedes di George Russell e dalla Alpha Tauri di Yuki Tsunoda (10°), in netta ripresa rispetto alla giornata di ieri. Per l’olandese dominatore del campionato il lavoro si è concentrato principalmente sul passo gara e con gomma gialla, anche in previsione di una qualifica che, con tutta probabilità verrà disputata in condizioni di bagnato.

PIOGGIA PROTAGONISTA

Ed è stata proprio la pioggia la protagonista delle FP3 nell’ultima mezz’ora di sessione, dove proprio Verstappen è sembrato essere il pilota da battere, con l’olandese nettamente più veloce in queste condizioni, al contrario di un Leclerc autore di in innocuo testacoda.

MALE MCLAREN

Sessione difficile per la McLaren: Lando Norris (12°), preceduto da Nick De Vries (11°), è finito sotto investigazione a causa di un meccanico di Woking che per togliere un elemento di raffreddamento dalla vettura dell’inglese è finito olre la linea di autorizzazione dello staff, mentre non è andato meglio per Oscar Piastri che ha chiuso la sua sessione in P17, nonostante disponesse della versione aggiornata della MCL60.

DISASTRO HAAS E ALFA ROMEO

In P13 Lance Stroll precede Sergio Perez, con il messicano che come Verstappen si è concentrato sulla simulazione passo gara con gomme medie, non andando oltre la P14 davanti alla Haas di Kevin Magnussen (15°) e all’Alpine di Esteban Ocon (16°). Male anche l’Alfa Romeo che, nonostante il robusto pacchetto di aggiornamenti, ha chiuso in P18 con Valtteri Bottas e in P20 con Guanyu Zhou, con il cinese che non ha effettuato un solo giro cronometrato per problemi al MGU-H della power unit Ferrari. Tra le due vetture del team svizzero troviamo Nico Hulkenberg (19°), in netto peggioramento dopo l’ottima P8 ottenuta nella FP2 di ieri.

Il weekend del GP Gran Bretagna prosegue nel pomeriggio con le qualifiche che scatteranno alle 16 ora italiana.

Vincenzo Buonpane