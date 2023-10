Prima vittoria in Formula 1 per Oscar Piastri che sul circuito di Lusail ha conquistato la sua prima gioia nel Circus. Il pilota australiano della McLaren, dopo aver conquistato la pole position nella Shootout del pomeriggio, si è imposto davanti al neo Campione del Mondo Max Verstappen e al compagno di squadra Lando Norris.

SUBITO SAFETY

In una gara caotica e con ben tre Safety Car a trionfare alla fine è stato Oscar Piastri che, a a parte una prima ripartenza non ottimale, è stato bravo a gestire tutte le fasi nel corso dei palpitanti 19 giri. Allo start l’australiano è stato bravo a mantenere il comando, mentre coloro che partivano sulle medie, Norris e Verstappen su tutti, sono stati sopravanzati dai piloti con gomma rossa, con l’olandese finito addirrittura in P7 a causa di un lungo. Dopo poche curve la gara è stata immediatamente neutralizzata per un fuoripista che ha visto protagonista Liam Lawson che ha così terminato anzitempo la sua gara.

RUSSELL AL COMANDO

Al giro 3 la gara è ripartita con Russell che si è portato in testa alla gara forte della gomma morbida ma anche agevolato da una “dormita” di Piastri poco reattivo nel momento della bandiera verde. Anche in questo caso dopo poche curve la Safety Car ha fatto il suo ingresso in pista per un testacoda di Logan Sargeant in curva 9.

MEDIE MEGLIO DELLE SOFT

Al giro 7 la seconda ripartenza ha visto Russell scattare benissimo accumulando un vantaggio utile a non “dare” il DRS al rivale, mentre dietro di loro Max Verstappen con una serie di sorpassi è riuscito a portarsi in terza posizione. Passata la metà gara il fenomento del graining sulle gomme soft ha incominciato a farne capolino, con Russell che in pochi giri è stato superato prima da Piastri e successivamente da Verstappen.

TERZA SAFETY CAR

Al giro 12 un incidente che ha visto coinvolti Esteban Ocon, Sergio Perez e Nico Hulkbenberg, oltre a mettere fuori gioco il francese e il messicano, ha di fatto consegnato il titolo iridato nelle mani di Max Verstappen che, alla ripartenza dopo essersi sbarazzato di un Russell in evidente difficoltà con le gomme, si è messo alla caccia della prima posizione di Piastri, nonostante le raccomandazioni del suo muretto.

PRIMA VITTORIA PER PIASTRI

Al termine dei 19 giri previsti, e nonostante i disperati tentativi di Verstappen, Piastri ha chiuso davanti a tutti la Sprint Race del Qatar, conquistando la sua prima vittoria nel Circus davanti al neo tre volte Campione del Mondo Verstappen e al compagno di scuderia Lando Norris. Quarta e quinta posizione per le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, con Carlos Sainz (6°), Charles Leclerc (7°), Alexander Albon (8°), Fernando Alonso (9°) e Pierre Gasly a chiudere la Top 10.

Vincenzo Buonpane