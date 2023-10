Tra pochi minuti scatterà la quarta gara Sprint del 2023: a Losail, in Qatar, ha luogo il 18° round del Mondiale di Formula 1. Una giornata decisiva per il titolo, con Max Verstappen al quale bastano tre punti per conquistare oggi, con sei gare d’anticipo, il suo terzo titolo iridato. L’olandese andrà a caccia della corona dalla terza posizione, dietro alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris che hanno sorpreso l’olandese relegandolo in seconda fila. Accanto a Verstappen c’è George Russell, il cui weekend sinora è stato molto positivo. Terza fila per delle Ferrari che sono probabilmente la quinta forza dietro anche alla Aston Martin di Fernando Alonso. Lo spagnolo scatterà nono dietro a Pérez, Hamilton solo 12°. Da tenere d’occhio i track limits, che tra ieri e oggi sono stati grandissimi protagonisti.

Mattia Fundarò