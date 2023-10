È una Red Bull a due facce quella che esce fuori dalle qualifiche del Gran Premio del Qatar di Formula 1. Se Max Verstappen ha conquistato la decima pole position stagionale senza neanche chiudere il secondo tentativo, dall’altro lato del garage Sergio Perez non è neanche riuscito ad entrare in Q3, chiudendo solo tredicesimo.

Perez: ancora fuori dal Q3

Dal ritorno dalla pausa estiva sembra che Perez si sia sgretolato. Il pilota messicano, escludendo la discreta prestazione di Monza, dal GP di Zandvoort ha messo a segno una serie di prestazioni non entusiasmanti, che lo fanno impallidire al confronto di Max Verstappen.

Non ha fatto eccezione la qualifica del GP del Qatar. Mentre le McLaren, le Mercedes e la Aston Martin di Alonso si contendevano lo spot in griglia al fianco del #1, Perez si è mostrato ben lontano dal compagno di squadra. Nelle prove libere si è preso più di mezzo secondo, chiudendo solo quinto. In qualifica, dopo aver chiuso il Q1 all’undicesimo posto a quasi un secondo di distacco (sempre da Verstappen), è stato eliminato in Q2. Pesa sul messicano un tempo cancellato per aver oltrepassato i limiti della pista, che l’ha fatto scivolare al tredicesimo posto, come in Austria. Ancora una volta Perez non è sembrato a suo agio con la pista, al contrario di Verstappen. Ci si aspettava forse un riscatto dopo la deludente prestazione di Suzuka, ma evidentemente dovremo attendere. Potrà comunque rifarsi domani, nelle qualifiche shootout prima e nella Sprint Race poi.

Il quadro peggiora se si va a guardare lo score di Perez in qualifica nel 2023. In 17 gare non è riuscito ad entrare nel Q3 in ben otto occasioni, quasi la metà delle gare. Non il massimo per un pilota che guida una macchina che ha vinto il mondiale Costruttori con sette gare d’anticipo e che a inizio anno sperava di poter essere un contendente al titolo. Nel frattempo, Hamilton domenica partirà terzo: l’inglese è a soli 33 punti da Perez e, con il ritmo tenuto nelle precedenti gare, potrebbe superarlo in classifica. Per il messicano sarebbe uno smacco enorme.

Verstappen: sempre perfetto

Niente di nuovo sul fronte occidentale, dove il fronte occidentale è il lato dei box Red Bull di Max Verstappen. Anche in Qatar l’olandese ha imposto il suo dominio e il fatto che la conquista del suo terzo mondiale sia solo una formalità non sembra averlo rilassato. Verstappen ha concluso in testa la prima sessione di libere e poi in qualifica ha chiuso davanti a tutti in Q1. La prima posizione nel Q2 di Hamilton aveva forse aperto uno spiraglio illusorio per gli avversari, ma le speranze si sono sgretolate nel Q3. Verstappen ha chiuso le qualifiche con ben quattro decimi di vantaggio su Russell, nonostante non sia riuscito a chiudere il secondo tentativo per un errore. Sbaglia anche lui, ogni tanto: solo che, quando lo fa, non serve a niente.

Domani ci saranno le qualifiche shootout e sembra che possa ripetersi tranquillamente lo stesso copione. A questo punto, la probabilità che non vinca il titolo con certezza matematica domani sembra decisamente ridotta al lumicino.

Alfredo Cirelli