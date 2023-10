La F1 torna in pista per il GP del Qatar: nella nostra analisi tecnica…avremo pochi temi da discutere. In vista di un fine settimana complicato da un tracciato per il quale le scuderie non hanno riferimenti recenti, tra le altre cose riasfaltato rispetto all’ultima edizione corsa, e con una sola sessione di prove libere, i team hanno portato pochi aggiornamenti.

Chi non ha portato nulla di nuovo

Cominciamo da chi ha rinunciato agli aggiornamenti. I primi cinque team del Costruttori hanno rinunciato a portare revisioni per questo fine settimana. Possiamo azzardare che, con i giochi di campionato chiusi, le scuderie abbiano già tecnici e risorse proiettati verso il 2024. D’altro canto non dobbiamo dimenticare la lotta per il secondo e terzo posto nel Costruttori, piuttosto aperta. Probabilmente con l’inizio della trasferta americana vedremo qualche novità dai primi della classe, ai quali si affiancano Haas e Williams.

Alpine

Dopo un complicato GP del Giappone, che ha scoperto qualche tensione interna, Alpine ha portato qualche sviluppo. I transalpini hanno portato un nuovo fondo con un evidente ritaglio più alto della parete del diffusore in prossimità degli pneumatici posteriori. Secondo il team la novità “porterà un piccolo aumento di carico aerodinamico, in particolare con altezze basse al posteriore”. Sempre al posteriore notiamo degli sfiati a serranda rivisti per il raffreddamento della PU e una diversa geometria degli elementi che “girano” attorno alla gomma. Se entrambi i piloti avranno a disposizione il nuovo fondo per tutto il fine settimana, le altre novità hanno trovato un banco di prova nella FP1. Va notato che, pur rimanendo un particolare quasi “superficiale”, le aperture di raffreddamento fanno parte di un pacchetto di soluzioni per le alte temperature e in vista del GP in Messico.

Alfa Romeo Sauber

Anche Alfa Romeo Sauber ha portato novità al posteriore. A Lusail notiamo una nuova beam wing e modifiche all’ala posteriore. Fondamentalmente i piani aerodinamici revisionati fanno “parte del pacchetto di aggiornamento introdotto negli ultimi due eventi” e dovrebbero lavorare in sinergia con le novità portate recentemente in pista “migliorando il flusso aerodinamico in tutta la carrozzeria della vettura”.

Scuderia AlphaTauri

La scuderia di Faenza ha portato un nuovo bordo del pavimento, caratterizzato da una sezione anteriore modificata. Interessante notare come Scuderia AlphaTauri sia stata piuttosto attiva, tecnicamente parlando, negli ultimi GP. Secondo la nota rilasciata dai faentini, la novità riduce “la pressione sul bordo del pavimento e attira più flusso di massa tra le paratie del pavimento, aumentando così il carico locale”.

