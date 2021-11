Per il terzultimo atto del mondiale 2021, il Circus della F1 è sbarcato in Qatar per un inedito appuntamento sul circuito di Losail. Prosegue la sfida al vertice tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con l’inglese forte della pole position conquistata ieri. Sarà dura invece la gara dell’olandese, che dovrà scontare ben 5 posizioni sulla griglia di partenza per aver ignorato la doppia bandiera gialla nel corso del Q3. Tre invece le posizioni di penalità per Valtteri Bottas, che scatterà dalla quinta casella. Seguite il GP attraverso la nostra cronaca web.



COMMENTO IN DIRETTA SU RADIO LIVEGP

Restate sintonizzati su questa pagina per tutti gli aggiornamenti in diretta sulla gara. Inoltre potete seguire il GP del Qatar di F1 anche grazie al commento in diretta su Radio LiveGP, disponibile via Youtube o presso la nostra pagina Facebook.