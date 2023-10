Red Bull contro tutti nel GP Qatar 2023, pista che torna nel Mondiale di F1 dopo una breve pausa. L’impianto di Lusail, dopo aver ospitato la Sprint Race di ieri, accoglie una nuova tappa della massima formula dopo una serie significativa di lavori di ammodernamento.

Max Verstappen proverà a vincere ancora, mentre la Ferrari è chiamata a lottare per il podio contro Mercedes e McLaren. Occhi puntati su quest’ultima realtà, oltremodo competitiva nell’ultima competizione disputata in quel di Suzuka in Giappone.

Luca Pellegrini