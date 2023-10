E’ ancora Max Verstappen ad aggiudicarsi la vittoria in questa stagione di F1 2023. L’olandese, che ricordiamo si è appena laureato per la terza volta Campione del Mondo, ha chiuso il GP Qatar davanti alle due McLaren di Piastri e Norris. Soltanto quinto invece Charles Leclerc, autore di una gara abbastanza anonima.

DOMINIO VERSTAPPEN

Max Verstappen vince dominando il GP del Qatar di F1. L’olandese di Red Bull ha portato a casa l’ennesima gara senza sbavature, essendo stato in testa dal primo all’ultimo giro. Super Max è stato inoltre l’unico pilota a non aver ricevuto nemmeno un warning per track-limits a dimostrazione di una guida pressoché perfetta come del resto ci ha ormai abituati per tutta la stagione. L’olandese ha inoltre portato a casa anche il giro veloce, segno di non voler lasciare nemmeno le briciole agli avversari nonostante il Mondiale sia già ampiamente chiuso.

Alle spalle dell’olandese troviamo le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, che confermano quanto di buono visto nella seconda parte di stagione. Il Team di Woking infatti ha avuto un passo nettamente superiore al resto della griglia, ad esclusione ovviamente di Verstappen, portando a casa punti pesanti grazie al secondo e terzo posto di oggi. C’e però da aggiungere che in McLaren hanno deciso di congelare le posizioni negli ultimi giri ed impedendo di fatto a Norris, oggi più veloce del compagno, di giocarsi la seconda posizione. Ricordiamo inoltre che la gara è stata condizionata dal “caso-gomme”, che ha obbligato i piloti a non effettuare stint superiori ai 18 giri, rendendo di fatto la gara a tre soste.

SFORTUNA RUSSELL

Quarta posizione per uno sfortunato George Russell, autore di un contatto con Lewis Hamilton alla prima curva del primo giro. I due piloti Mercedes si sono infatti toccati proprio alla partenza, quando Lewis ha cercato di passare Russell all’esterno sfruttando il vantaggio della gomma soft, finendo però per impattare contro il compagno a sua volta chiuso da Verstappen. Gara finita per Hamilton e ultima posizione per Russell, che grazie ad una prodigiosa rimonta riesce però a mettere una pezza e chiudere il GP del Qatar ad un passo dal podio.

In quinta posizione troviamo invece la Ferrari di Charles Leclerc, autore di una gara abbastanza anonima e lontano dai primi, segno che in questa pista la Rossa non ha trovato il passo per puntare al podio. Segnaliamo invece il forfait di Carlos Sainz, costretto al ritiro prima del via a causa di una perdita di benzina sulla sua SF-23.

DISASTRO PEREZ

Fernando Alonso invece chiude il GP del Qatar in quinta posizione nonostante la buona partenza, ma il ritmo dell’Aston Martin non era sufficiente a tenere testa ai diretti avversari. Settimo Esteban Ocon che piazza la sua Alpine davanti all’Alfa Romeo di Vallteri Bottas oggi ottavo. Nona posizione per l’altra Red Bull di Sergio Perez, autore di una gara disastrosa che lo ha visto diverse volte infrangere i track limits. Il messicano ha infatti ricevuto una doppia penalità di 5 secondi che ha a tutti gli effetti compromesso la sua gara già al di sotto delle aspettative. Chiude invece la top ten l’altra Alfa Romeo di Zhou. Di seguito la classifica completa del GP Qatar di F1:

Julian D’Agata