Non è una Ferrari brillante quella vista nella notte di Doha. Rispetto ai precedenti weekend Sprint, la Rossa non ha confermato l’ottima velocità di adattamento dimostrata fino a Spa, con i due piloti oggi alle prese con una vettura difficile da guidare. Il risultato è piuttosto deludente: Charles Leclerc chiude quinto grazie ai tempi cancellati alle McLaren mentre Sainz non è riuscito a superare la tagliola del Q2.

Ferrari opaca a Doha, le scelte di setup non premiano le Rosse

Una gara in salita quella che si appresta ad affrontare la Ferrari. In Qatar i due piloti della vettura di Maranello hanno evidenziato grossi problemi di guidabilità, rendendo difficile agli alfieri della Rossa chiudere giri senza sbavature. Passato il Q1 senza troppi grattacapi, le difficoltà si sono presentate già nella seconda parte di qualifica, quando Carlos Sainz non è riuscito ad andare oltre alla dodicesima posizione.

Il pilota spagnolo ha anche pagato un errore nel giro decisivo del segmento di qualifica, intoppo che lo ha costretto a riprovare il giro nella tornata successiva. “Ho faticato tantissimo con il bilanciamento, avevo un posteriore molto instabile. Non ho trovato aderenza e non sono affatto sorpreso di non essermi qualificato alla Q3”, le parole dello spagnolo nel post qualifica. Il pilota spagnolo dovrà anche presentarsi dagli steward per un potenziale impeding nei confronti di Max Verstappen, episodio che risale al Q2.

Leclerc salva il venerdì del Cavallino

Con un tempo di quasi tre decimi migliore, Charles Leclerc è invece riuscito ad accedere alla fase più calda della sessione, massimizzando il potenziale della vettura in Q3 e concludendo al quinto posto. Il monegasco ha segnato come miglior riferimento un 1:24.424, a quasi sette decimi dal poleman Verstappen ma utile a precedere Piastri (che ha visto il suo ultimo giro cancellato per track limits) e le due Alpine, parse in buona forma sul veloce circuito qatariota.

Leclerc ha potuto sfruttare non solo la cancellazione del giro di Piastri, ma anche quello dell’altra McLaren, piazzatasi provvisoriamente in seconda posizione con Lando Norris. Uno smacco per le due vetture di Woking ma il passo evidenziato sin dall’inizio del weekend le renderanno comunque un avversario arduo da battere per le Rosse.

“Non è stato un risultato sorprendente per noi, ci aspettavamo di avere difficoltà qui”, dichiara ai microfoni di Sky Sport F1 il team principal Frederic Vasseur. “Ciò che è sorprendente è il fatto che perdiamo (da Verstappen ndr.) tutto in due curve, la 1 e la 13.”

“La gara Sprint di domani sarà anche una preparazione in vista della gara di domenica, senza dimenticare che ci saranno 8 punti in palio. Penso che domani potremo fare meglio in qualifica, anche se si disputeranno nel momento più caldo della giornata.”

Tough Quali in Qatar 🇶🇦 there’s still more chances to capitalize on this weekend 💪#QatarGP pic.twitter.com/uQAViCRbxq — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 6, 2023

Il risultato della qualifica di oggi è particolarmente negativo confrontato con la prestazione Mercedes. Le due vetture della casa di Stoccarda, rivali per la seconda posizione costruttori, scatteranno dalla seconda e terza casella di partenza e considerando la progressione tra qualifiche e gara saranno difficilmente battibili domenica. Domani giornata a sé con i due piloti del Cavallino pronti a riscattare, almeno in parte, una prestazione sottotono rispetto agli ultimi risultati.

Samuele Fassino