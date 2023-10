Dopo due anni la F1 torna a Losail, con una situazione di campionato totalmente differente: nel consueto riassunto del giovedì ecco le dichiarazioni più interessanti dei piloti durante la conferenza stampa per il GP del Qatar.

Sergio Perez

Il messicano della Red Bull ha dichiarato: “La macchina era veloce a Suzuka, mi aspetto un trend simile. Saranno diverse le condizioni della pista, con una sola sessione di libere e anche la sabbia che troveremo sul tracciato. Nelle ultime due gare per me non è andata molto bene, ma abbiamo capito cosa è andato storto, cosa abbiamo interpretato male. Vincere il Campionato costruttori è stato favoloso con una macchina più dominante dello scorso anno. Max campione qui? Sì, ma io intanto penso ad esprimermi al meglio nelle ultime sei gare.”

Nico Hulkenberg

Il tedesco, veterano in pista, ha detto: “Ho vinto qui nel GP2: la pista la ricordo veloce e scorrevole. Bello sfruttare i cordoli e non vedo l’ora di riprovarci ora. Nel 2021 qui non ho corso, ma quell’esperienza del passato mi permette di non partire da zero. Ma devo rinfrescare la memoria, anche perché avremo a disposizione una sola sessione di libere. Le infrastrutture qui a Losail sono migliorate, ma la pista non è cambiata tanto. La macchina? A Suzuka non siamo stati veloci e gli aggiornamenti arriveranno ad Austin. Questo sarà l’ultimo weekend senza il nuovo pacchetto“.

Alexander Albon

Il pilota Williams ha dichiarato: “Provare [il tracciato, ndR] al simulatore è stato divertente. I limiti della pista potranno essere un problema. Sarà un buon risultato arrivare in Q2. Le ultime due gare non sono andate bene, nonostante il caldo questa pista è più adatta alla nostra vettura. Avrò Sargeant ancora come compagno di squadra? Conosco Logan piuttosto bene, credo non gli vengano riconosciuti i giusti meriti. Ha molta velocità, le sue prestazioni vengono nascoste dai suoi errori“.

Oscar Piastri

L’australiano, in grande spolvero a Suzuka, ha detto: “Nel team si respira felicità, è una situazione entusiasmante com’è giusto che sia. C’è la sensazione che possiamo ottenere più spesso questo risultato. Le curve ad alta velocità si addicono al nostro pacchetto, ma siamo sensibili alle minime variazioni, caldo e sabbia non aiutano“.

Esteban Ocon

Ocon parla estesamente della gara di Suzuka: “Erano alcune gare che non siamo riusciti ad andare a punti ed è molto positivo averlo fatto a Suzuka. Portiamo piccoli aggiornamenti qui, speriamo ci rendano più competitivi. (…) Ne abbiamo discusso internamente [sullo scambio con Gasly a Suzuka, ndR]. È successa anche in passato una situazione simile, ora sappiamo che direzione prendere. Io sono sempre dell’idea che è preferibile lottare, senza scambi di posizione. Però capisco il team che vuole ottenere il miglior risultato. Luca è venuto in fabbtica per rimotivare tutti. Sappiamo di aver intrapreso la strada giusta per migliorare“.

George Russell

Frustrazione anche in casa Mercedes al termine del GP del Giappone: “Avevamo strategie diverse io e Lewis, dopo la gara le emozioni sono calde e questo spiega la frustrazione. (…) Sicuramente la gara sprint potrà rimescolare le carte. Sarà una sfida, dobbiamo lottare con Ferrari. Saremo vicini fino a fine stagione, ho sprecato diverse occasioni che potevano chiudere i giochi prima“.

Liam Lawson

Di nuovo in pista con AlphaTauri, il neozelandese ha dichiarato: “Lunedì ho avuto la conferma dal team che avrei corso qui. È un circuito particolare e sono entusiasta, l’ho provata al simulatore. Dopo il Giappone sembrava più probabile correre anche qui, perciò la preparazione è stata come al solito. Ovviamente vorrei essere pilota a tempo pieno, ma sfrutterò ogni occasione. (…) Sarà diverso [con la gara sprint, ndR], ma sono contento di testare questo format“.

Pierre Gasly

Riflettori puntati sull’ultimo giro a Suzuka: “Tutto discusso e tutto chiarito. Non voglio commentare ulteriormente. (…) L’ultima volta qui nel 2021 era stata una bella sfida. Dovremo esaminare attentamente la pista per i cordoli aggressivi, anche se alcuni sono stati cambiati. L’ultima volta è andata bene, Alpine era veloce e competitiva. Speriamo di tornare a lottare per posizioni importanti“.

Fernando Alonso

L’asturiano ha detto: “Questa è una gran bella pista su cui guidare, esalta l’aerodinamica delle monoposto F1 e Darà sensazioni migliori a questa nuova generazione di vetture, che vanno meglio nelle curve ad alta velocità. Non mi aspetto una grande differenza con Suzuka in termini di prestazioni, nessuno porterà aggiornamenti importanti. Ogni weekend vediamo alti e bassi di tutti, magari se sono troppo sicuri riusciremo a batterli ad Abu Dhabi”.

Guanyu Zhou

Il pilota di casa Alfa Romeo Racing ha dichiarato: “Bel circuito, curve media alta velocità come piacciono a me. Il caldo e l’umidità saranno impegnativi per i piloti, non me l’aspettavo. Gli aggiornamenti portati a Suzuka ci stanno aiutando a crescere, anche se ci sono stati anche per gli altri. È mancato qualcosa in qualifica, dobbiamo migliorare in questo per poter lottare in zona punti”.

Anna Botton