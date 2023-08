Chiusa la pausa estiva del Mondiale, alla quale siamo arrivati dopo l’ottava vittoria stagionale consecutiva di Max Verstappen, la Formula 1 corre a Zandvoort. In Olanda, gara di casa proprio del campione del Mondo, Verstappen va a caccia del record di nove vittorie consecutive di Sebastian Vettel. La rincorsa parte oggi e da una qualifica che rischia di essere complessa a causa delle condizioni meteo presenti a Zandvoort. Dopo il venerdì di libere disputato sull’asciutto e chiuso davanti a tutti da Norris, Verstappen si è preso le FP3 sul bagnato. Una condizione inedita e mai affrontata da quando Zandvoort è tornata in calendario nel 2021 e che regalerà ancora più incognite. Sicuramente, ci sarà il rischio di bandiere rosse come visto sia nelle FP3 sia nella gara di Formula 2. Tra le altre cose, vedremo chi sarà il rivale principale di Verstappen, con McLaren e Mercedes che sinora sono state vicine all’olandese. Più in difficoltà la Ferrari, che ieri ha portato avanti un programma di lavoro differente dal resto della griglia e che in mattinata invece ha chiuso ai margini della top-10. Da vedere anche come andrà il debutto di Liam Lawson, che corre al posto di Daniel Ricciardo, infortunatosi ieri al polso sinistro nel corso delle FP2. Tutti temi che inizieremo a vedere già ora nel corso di queste qualifiche che vi racconteremo con gli aggiornamenti live.

Mattia Fundarò