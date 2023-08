Max Verstappen vince per la terza volta in carriera a Zandvoort nonostante il meteo variabile che ha condizionato tutta la gara. L’olandese sale così a 339 punti, che con il contemporaneo quarto posto di Pérez portano il vantaggio di Max sul messicano a 138 punti con nove gare da disputare da qui al 26 novembre. Con 258 punti ancora a disposizione, Verstappen potrebbe conquistare il titolo addirittura in Giappone tra meno di un mese se dovesse vincere – con giro veloce – a Monza, a Singapore e a Suzuka.

Stanno ormai terminando gli aggettivi da associare alla splendida stagione che Max Verstappen sta disputando in questo 2023. L’olandese – come da pronostico – nella gara di casa ha eguagliato il record di Sebastian Vettel di nove successi consecutivi. Un record tutto di marca Red Bull, che in tema di vittorie consecutive ha portato il suo conteggio a 14.

I NUMERI DI MAX

Come detto, nella gara di casa Verstappen ha conquistato la nona vittoria consecutiva stagionale, pareggiando così il record di Sebastian Vettel che fece la stessa cosa tra Belgio e Brasile 2013, l’anno del suo quarto titolo iridato. La Formula 1 considera a nove vittorie consecutive anche Ascari, che però saltò la 500 miglia di Indianapolis del 1953, che si corse tra la vittoria che ottenne in Argentina nel ’53 e il successivo successo in Olanda (seguito poi dal Belgio).

🇩🇪 Sebastian #Vettel: Belgio 2013 – Brasile 2013

🇳🇱 Max #Verstappen: Miami 2023 – Olanda 2023

🤝🏻 Gli unici due piloti ad aver conquistato nove vittorie consecutive in #Formula1#DutchGP #F1 pic.twitter.com/ibrGF52HmD — LiveGP.it (@LiveGPit) August 27, 2023

Per Verstappen quella odierna è la terza vittoria a Zandvoort, come fecero anche Sir Jackie Stewart e Niki Lauda: ora è a meno uno dalle 4 vittorie di Jim Clark. La 46^ vittoria in carriera porta Max a meno 5 da Prost, quarto all-time, e a meno 7 da Vettel, terzo nella classifica all-time. Di questo passo, Max potrebbe anche raggiungerli e superarli già quest’anno. Di queste 46 vittorie, 11 sono arrivate quest’anno in 13 gare: solo Schumacher fece meglio con 11 successi in 12 GP nel 2004.

PER VERSTAPPEN UN RECORD “DIFFICILE” DA EGUAGLIARE

Sul record raggiunto oggi, Verstappen ammette la difficoltà nell’esserci riuscito: “Ovviamente non avrei mai pensato potesse essere possibile”, ha detto dopo la gara. “Vincerne nove di fila anche con la miglior vettura dello schieramento è sempre incredibilmente difficile, specialmente in giornate come oggi dove tutto è a tuo sfavore ed è facile sbagliare o andare fuori. Non è successo, siamo rimasti calmi, e vincere una gara come quella di oggi è soddisfacente”.

GARA DIFFICILE PER LE CONDIZIONI

La gara è stata resa difficile da subito per le condizioni, con Verstappen che non si è fermato subito al primo giro per montare le intermedie dopo lo scroscio di pioggia giunto al via ma ha aspettato un giro. Qui Verstappen non ha nascosto di aver pensato all’idea di tenere le soft (una cosa che ha fatto Albon, ad esempio) e resistere: “Subito all’inizio la partenza è stata difficile, in griglia ha iniziato a piovere”, ha raccontato Max. “Pensavo, con il team, che sarebbe stato uno scroscio breve e che saremmo potuti restare sulle slick, ma non lo abbiamo fatto, sarebbe stato un azzardo”.

La decisione ha dato la testa della gara a Pérez che si è visto ridurre rapidamente il vantaggio accumulato al primo giro, di 13”, ai 3” con i quali Verstappen si è poi fermato un giro prima rispetto al messicano. Mossa che gli ha permesso di riprendersi la vetta, mai abbandonata fino alla fine della gara nonostante l’arrivo del secondo scroscio di pioggia giunto al 62° giro come da previsioni: “Alla fine, è stato più divertente e c’è stata lotta, il gap iniziale era di 13 secondi, poi è sceso a 3 in pochi giri perché penso che avessimo un buon ritmo sulle intermedie”, ha spiegato poi Verstappen sulla seconda fase di gara. “Ci siamo di nuovo fermati per andare sulle soft, la vettura si è comportata molto bene, sono riuscito a controllare il degrado della gomma molto bene, spingevo quando serviva”.

POSSIBILE LA DECIMA A MONZA?

Quando finirà la striscia di vittorie di Max? Per quello che è lo stato di forma attuale del binomio Verstappen-Red Bull, ci sembra complicato pensare che a Monza possa arrivare la fine del filotto di successi. Vedere arrivare a 10 la striscia di vittorie consecutive di Verstappen è quindi possibile, soprattutto considerando che lo scorso anno, con una Ferrari competitiva, Max vinse in Brianza senza grosse difficoltà.

Mattia Fundarò