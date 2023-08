A Zandvoort manca poco al via del tredicesimo Gran Premio del Mondiale 2023 di Formula 1. Un Mondiale sinora dominato da Max Verstappen, padrone di casa di questo Gran Premio d’Olanda dove potrà andare a caccia del record di nove vittorie consecutive che appartiene a Sebastian Vettel. Verstappen partirà dalla pole position conquistata ieri con un ampio margine su Lando Norris, ancora una volta in grande spolvero con la McLaren. Positivo l’andamento di Mercedes e Williams, che partiranno in seconda fila con Russell e un superlativo Albon. Indietro la Ferrari, sesta con Sainz e nona con Leclerc, protagonista ieri di un incidente in Q3. Chi dovrà rimontare dalle retrovie è Lewis Hamilton, eliminato ieri a sorpresa con il tredicesimo tempo. I temi sono quindi tanti e siamo pronti a scoprirli insieme in questa lunga diretta.

Mattia Fundarò