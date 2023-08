E’ Max Verstappen a chiudere davanti a tutti nelle qualifiche del GP Olanda. Il pilota olandese, davanti al proprio pubblico, ha conquistato la pole position stagionale numero otto , 28a in carriera, davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Mercedes di George Russell. Ennesima delusione per la Ferrari con Carlos Sainz in P5 e Charles Leclerc in P9 e a muro a quattro minuti dal termine del Q3.

In una sessione resa complicata dalla condizioni mutevoli del meteo e da due bandiere rosse nel Q3, causate da Logan Sargeant e da Charles Leclerc, non hanno impedito a Max Verstappen di fare quello che gli riesce meglio: dominare. Il pilota orange, galvanizzato dal numerosissimo pubblico di casa, con un ultimo giro perfetto ha piegato la strenua resistenza di Lando Norris, velocissimo per tutto il weekend con la sua McLaren, regalandosi la pole position numero 28 in carriera e portandosi a meno uno dalla nona posizione nella classifica all-time occupata da Juan Manuel Fangio.

TERZO RUSSELL, SUPER ALBON

In seconda fila troviamo George Russell, 3° con la sua Mercedes, ad oltre sette decimi dal leader e davanti ad uno strepitoso Alexander Albon che con la sua Williams ha chiuso in P4. Terza fila tutta spagnola con Fernando Alonso (5°) a precedere la prima delle due Ferrari, quella di Carlos Sainz, ad oltre un secondo di distacco dalla vetta.

DELUSIONE PER PEREZ E LECLERC

Al centro di continue voci di mercato, Sergio Perez non è andato oltre la P7 finale prendendosi anche lui un distacco superiore al secondo dall’imprendibile Verstappen. A fare compagnia al pilota messicano in quarta fila domani ci sarà Oscar Piastri, con il pilota australiano venuto meno nell’ultimo giro dopo un weekend con tempi decisamente vicini a quelli del compagno di squadra Norris. Chiudono la top 10 Charles Leclerc e Logan Sargeant, entrambi finiti a muro nel corso del Q3, con conseguente doppia esposizione della bandiera rossa. In punti diversi del tracciato ma con lo stesso esito le dinamiche che hanno visto coinvolti i due piloti: lo statunitense ha perso il controllo della sua Williams all’ingresso di curva 2 impattando pesantemente con l’anteriore della sua vettura, mentre il monegasco ha impattato lateralmente in curva 9 chiudendo anzitempo la sua qualifica.

FUORI NEL Q2 HAMILTON

Un’altra sorpresa di giornata, ma in negativo, è rappresentata da Lewis Hamilton. Il sette volte Campione del Mondo, infatti, è stato eliminato nel corso del Q2 chiudendo la sua qualifica in P13 dietro l’Aston Martin di Lance Stroll (11°) e l’Alpine di Pierre Gasly (12°). A seguire troviamo Yuki Tsunoda (14°), Nico Hulkenberg (15°), Guanyu Zhou (16°), Esteban Ocon (17°) e Kevin Magnussen (18°). Chiudono il gruppo l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas (19°) e l’Alpha Tauri del debuttante Liam Lawson (20°), sostituto dell’infortunato Daniel Ricciardo.

Vincenzo Buonpane