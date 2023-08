Estate finita per il Circus della Formula 1, che torna in azione insieme ai suoi protagonisti nel round in programma nel week-end sul circuito di Zandvoort. Tra i volti abbronzati dei piloti apparsi nella conferenza stampa del GP Olanda non poteva ovviamente mancare quello dell’idolo locale Max Verstappen, a caccia del nono successo consecutivo. Ma al centro dell’attenzione sono finiti anche Kevin Magnussen, fresco di rinnovo in casa Haas per il 2024, e Carlos Sainz, alle prese con un’annata indecifrabile al volante di una Ferrari sinora imprevedibile.

VERSTAPPEN: “LE VACANZE? HO DORMITO MOLTO”

Max Verstappen: “La pausa estiva è stata bella. Mi sono goduto del tempo con la famiglia e ne ho approfittato per rilassarmi e per…dormire parecchio, il che è molto importante. Essere qui in Olanda per me rappresenta il modo migliore per rientrare in pista: è un grande week-end da vivere, con tutti i fans sugli spalti ad incitarmi, dunque non vedo l’ora di poter regalare loro qualche bella soddisfazione. Dal mio punto di vista è molto positivo quanto stiamo facendo, sappiamo che non è mai facile ma è una bella sensazione quando si riesce a vincere con un margine ampio”.

RUSSELL: “QUEST’ANNO VOGLIAMO VINCERE UNA GARA”

George Russell: “Di solito non ci consentono di fare certe attività durante la stagione, ma ne abbiamo approfittato quest’estate anche per poterci mantenere attivi dal punto di vista fisico. Mi sono molto divertito e poterti permettere due settimane in cui fare delle attività diverse è molto importante. Ci siamo anche incontrati con Daniel e Logan (Ricciardo e Sargeant, ndr), poiché eravamo tutti nella stessa località. Per quanto riguarda i nostri obiettivi in vista della seconda metà di stagione vogliamo sicuramente continuare a progredire come team: siamo in seconda posizione e vorremmo ovviamente cercare di vincere una gara quest’anno, anche se Max e Red Bull sono molto forti. Pertanto il target principale rimane quello di consolidare la nostra attuale posizione in classifica. L’anno scorso qui abbiamo concluso in seconda piazza, non vedo perché non potremmo ripeterci quest’anno visto che siamo piuttosto competitivi su questa tipologia di circuiti”.

ALONSO: “PUNTIAMO A TORNARE SUL PODIO”

Fernando Alonso: “La mia pausa estiva? Sono rimasto dalle mie parti, tra Ibiza e Maiorca, dopodiché ho trascorso del tempo in famiglia e ho pensato a prepararmi al meglio in vista della seconda parte di stagione. Tutti abbiamo bisogno di un po’ di tempo per staccare, soprattutto dopo le quattro gare di Luglio, e adesso ci aspetta un bel tour-de-force. Se guardiamo alla nostra prima parte di stagione, è stato per certi versi sorprendente vedere come fossimo competitivi sin dall’inizio. Nelle ultime gare non siamo stati altrettanto forti ma siamo comunque riusciti a terminare in zona punti e ora intendiamo tornare ad essere là davanti.

I margini sono molto ristretti e vogliamo continuare a giocarcela con Mercedes, Ferrari e McLaren: in Formula 1 le cose cambiano sempre molto rapidamente, il team è stato eccezionale nel corso dell’inverno e siamo riusciti ad ottimizzare il nostro potenziale in molte occasioni. Diciamo che siamo nella zona Champions League della Formula 1, e per noi sarà importante tenere il passo dei team con cui siamo in lotta. Qui abbiamo un nuovo aggiornamento aerodinamico e speriamo di poter tornare sul podio”.

RICCIARDO: “MI SENTO BENE MENTALMENTE”

Daniel Ricciardo: “Chiaramente nella prima parte dell’anno ho avuto…parecchio tempo per rilassarmi, dunque la mia pausa estiva non è stata come quella di tutti gli altri. Quindi ho colto l’opportunità per recuperare terreno prendendomi cura del mio fisico: in questa seconda parte della mia carriera sento di dover affrontare le cose in modo un po’ diverso. Mi sento molto bene dal punto di vista mentale e intendo pormi degli obiettivi senza mettermi un’eccessiva pressione sulle spalle. Voglio innanzitutto essere veloce e ringrazio ancora il team per avermi dato questa opportunità: è stato positivo aver affrontato queste due gare prima della sosta, in quanto ho anche avuto modo di analizzare le mie prestazioni. Credo di essere partito con il piede giusto e sono soddisfatto”.

MAGNUSSEN: “LA HAAS E’ COME LA MIA FAMIGLIA”

Kevin Magnussen: “Sono molto contento di poter continuare con il team anche l’anno prossimo, sarà la mia settima stagione e questa squadra rappresenta la mia casa in Formula 1. Non è stato difficile chiudere la trattativa, visto che ci conosciamo molto bene. Credo che abbiamo le carte in regola per fare un ulteriore step, anche se finora non siamo riusciti ad esprimere il nostro potenziale: le prestazioni della vettura sono al di sotto delle nostre aspettative, ma abbiamo gli ingredienti per crescere già nella seconda parte di campionato e sbloccare lo sviluppo della macchina.

Il mio rapporto con Nico? Sta facendo la sua parte, è bello poter lavorare e lottare contro un pilota così esperto e veloce, dunque anche questo mi spinge a migliorare: ci rispettiamo a vicenda e siamo una buona coppia di piloti. In questo week-end abbiamo un piccolo aggiornamento, ma non ci aspettiamo chissà quale incremento in termini di carico aerodinamico, anche perchè il nostro obiettivo principale rimane quello di far funzionare al meglio le gomme”.

ZHOU: “FANTASTICO TORNARE A SHANGHAI”

Guanyu Zhou: “E’ stato bello tornare a casa in questa pausa, ricaricando le batterie anche a livello mentale e staccando dai social media. A Shanghai ho avuto un’accoglienza magnifica: la popolarità del motorsport è in continua crescita, soprattutto nei più giovani, e non vedo l’ora che la mia gara di casa possa tornare in calendario l’anno prossimo. Se ripenso alle prime dodici gare di quest’anno, credo di essere riuscito ad alzare il mio livello, migliorando soprattutto sul giro secco e nelle partenze. Siamo molto vicini a raggiungere l’obiettivo del settimo posto e siamo ottimisti per il nostro futuro. Con il team stiamo discutendo su cosa fare per il 2024, personalmente sono molto contento e credo sia una questione di tempo per definire i dettagli”.

SARGEANT: “SO DOVE POSSO MIGLIORARE”

Logan Sargeant: “La pausa è stata positiva e utile per riposare e riflettere, penso di sapere cosa devo fare nella seconda parte di stagione per migliorare. Ho commesso qualche errore e punto ad essere più costante e pulito. A Silverstone abbiamo sfiorato la zona punti, poi abbiamo faticato a Budapest e Spa: qui crediamo che non sarà facile per noi, ma cercheremo di sfruttare al meglio tutte le opportunità. Il mio futuro? Devo preoccuparmi soltanto di migliorare e una volta che continuerò a farlo penso che potrò essere tranquillo”.

GASLY: “LA RISTRUTTURAZIONE DEL TEAM? E’ UN’OPPORTUNITA'”

Pierre Gasly: “E’ stato molto utile staccare per un paio di settimane e trascorrere un po’ di tempo lontano da questo mondo frenetico. Ho anche giocato a golf e questo mi ha dato una grossa soddisfazione! I cambiamenti dirigenziali in Alpine? Tutti sono indirizzati verso l’evoluzione del team, non si tratta di una ristrutturazione totale. Ci sono persone nuove ed esperte, dunque credo che si tratti di una bella opportunità per la squadra.

Aver ottenuto il terzo posto nella Sprint Race di Spa è stato importante per tenere alta la motivazione di tutti e conservare un’energia positiva. Non abbiamo il migliore dei pacchetti ma crediamo di poter ottenere dei risultati positivi: il nostro obiettivo a inizio anno era il quarto posto, ma ora dovremo concentrarci di gara in gara per sfruttare ogni occasione e preparaci al meglio in vista del 2024. Qui sarei contento se dovesse piovere, in tanti avrebbero maggiori opportunità di mettersi in mostra”.

SAINZ: “DIFFICILE DIRE SE QUI SAREMO COMPETITIVI”

Carlos Sainz: “La pausa è stata molto rilassante: ho trascorso del tempo con gli amici e la famiglia, anche se non ho mancato di pensare a quello che avrei potuto fare per migliorare. Lo spirito che abbiamo nel team è quello di estrarre il massimo potenziale dalla vettura, cercando di provare soluzioni nuove e lavorando anche in vista del 2024. Non è un segreto che quest’anno ci sia mancata una certa costanza, abbiamo fatto fatica a capire dove avremmo potuto essere veloci e dove meno, dunque ci stiamo concentrando per minimizzare questa imprevedibilità. Guardando agli aspetti positivi dobbiamo sottolineare di essere molto competitivi in qualifica, il che spesso può consentire anche di conquistare un risultato da podio per la gara.

Per questo motivo faccio fatica a dire come potremo esprimerci qui: i margini sono molto ristretti tra noi, McLaren, Mercedes e Aston Martin, quindi basta davvero poco per trovarsi dal terzo all’ottavo posto. Abbiamo ancora dieci gare per cercare di capire meglio la nostra vettura: abbiamo percepito sin dai test in Bahrain che la macchina fosse piuttosto incostante, ma provando tante cose diverse stiamo cercando di pianificare al meglio anche la monoposto del prossimo anno. Dobbiamo concentrarci sul mettere insieme un week-end pulito e conquistare il secondo posto finale nella classifica Costruttori”.

Marco Privitera