Daniel Ricciardo è stato protagonista di un brutto incidente durante le FP2 del GP Olanda di F1. L’australiano è stato infatti trasferito in ospedale per accertamenti a seguito di un contatto con il connazionale Oscar Piastri, riportando una frattura al polso della mano sinistra che gli impedirà di prendere parte al resto del weekend.

BRUTTO INCIDENTE NELLE FP2

Brutto incidente per Daniel Ricciardo durante le FP2 del GP Olanda di F1. L’australiano di AlphaTauri, a poco meno di 20 minuti dall’inizio della sessione, è stato infatti coinvolto in un contatto con il connazionale Oscar Piastri, riportando forte dolore alla mano sinistra. Ricciardo è probabilmente rimasto sorpreso dal crash della McLaren che ha impattato contro le barriere in curva 3, finendo a sua volta sulla vettura dell’australiano ferma a bordo pista.

A nasty moment for our Aussie pair during FP2 Daniel Ricciardo is being checked at the local hospital after the collision#DutchGP #F1 pic.twitter.com/RXdiSBLbtx — Formula 1 (@F1) August 25, 2023

L’australiano si è subito aperto via radio lamentando un forte dolore alla mano sinistra a seguito dell’incidente, e come ha confermato la FIA, è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni. Il breve comunicato della Federazione recita: “Possiamo confermare che Daniel Ricciardo è stato trasferito all’ospedale per ulteriori controlli a seguito dell’incidente nelle FP2”. A seguito dei controlli è stata diagnosticata una frattura al polso della mano sinistra che impedirà a Ricciardo di prendere parte al GP Olanda.

an X-ray confirmed Daniel sustained a break to a metacarpal on his left hand, and this injury will not allow him to continue his duties, so he will be replaced by the team’s reserve driver Liam Lawson for the remainder of the #DutchGP weekend 👇 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) August 25, 2023

CHI AL SUO POSTO?

Sfortuna quindi per l’australiano, che era da poco rientrato come titolare in AlphaTauri per sostituire il deludente Nick De Vries. Ricciardo ha infatti fatto il suo ritorno nel GP Ungheria di quest’anno dopo aver perso il posto in McLaren alla fine della passata stagione in favore proprio di Oscar Piastri. Il pilota AlphaTauri rischia quindi di restare fermo non solo questo weekend ma anche per il GP d’Italia previsto per la prossima settimana, visto che l’infortunio alla mano sinistra sembra essere più grave del previsto

Considerato il forfait dell’australiano al suo posto verrà chiamato l’esordiente Liam Lawson, attualmente pilota di riserva Red Bull. In attesa di ricevere ulteriori comunicazioni ufficiali sulle condizioni di Daniel Ricciardo, non ci resta che augurargli una pronta guarigione con la speranza di rivederlo in pista il prima possibile. Restate sintonizzati sulle pagine di LiveGP per tutti gli aggiornamenti da Zandvoort.

Julian D’Agata