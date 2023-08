A distanza di oltre due mesi dall’ultima volta Fernando Alonso è tornato ad assaporare il podio nel GP d’Olanda, quattordicesima prova del mondiale F1 2023. Dopo una serie di appuntamenti al di sotto delle aspettative lo spagnolo ha ritrovato un’Aston Martin competitiva che gli ha permesso di centrare il suo settimo podio stagionale.

UN PACCHETTO CHE FUNZIONA

La squadra inglese ha presentato i maggiori cambiamenti dopo la pausa estiva. Le novità tecniche introdotte a Zandvoort sono apparse subito buone, almeno su questa tipologia di circuito (qui l’analisi tecnica).

A metterci del suo è stato però ancora una volta lo stesso pilota spagnolo, che con le particolari condizioni di oggi ha dato il meglio di sé per tornare sul podio, provando anche ad infastidire Max Verstappen, seppur con scarsi risultati.

Se il primato di Max non è mai stato messo in discussione, lo stesso si può dire anche del secondo posto di Alonso, nonostante un pit stop in ritardo ed un altro lento che non hanno però compromesso il risultato finale.

PILOTA DEL GIORNO

Al termine della gara lo spagnolo è stato votato come pilota del giorno. Un riconoscimento meritato sia per il risultato che per lo spettacolo offerto in pista. Scattato dalla quinta casella, Alonso si è portato quasi immediatamente in terza posizione scavalcando in un sola mossa sia Albon che Russell in curva 3. Il due volte iridato non ha poi avuto problemi a sbarazzarsi anche di Norris, portandosi così alle spalle dell’idolo di casa.

Da qui la sua corsa è proseguita nelle posizioni di vertice, non incappando in grossi errori né lui né il suo team. Dopo la bandiera rossa e la successiva ripartenza l’asturiano ha provato ad infastidire Verstappen, ma dopo un paio di giri l’olandese è comunque riuscito ad imporre il suo ritmo.

Nelle interviste pre-podio Alonso ha così scherzato: “Ho pensato di tentare un sorpasso dopo l’ultima ripartenza, ma poi ho pensato che forse non sarei più potuto uscire dal circuito se l’avessi passato, quindi sono rimasto tranquillo in seconda posizione”. Oltre questo siparietto lo spagnolo si è anche detto contento della sua monoposto, nonostante una gara “molto intensa”, come definita da lui stesso.

Archiviato il GP d’Olanda Alonso avrà subito l’occasione di riconfermarsi a Monza la prossima settimana. Vedremo se l’Aston Martin si dimostrerà competitiva anche sul velocissimo tracciato brianzolo.

Carlo Luciani