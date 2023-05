Max Verstappen ha firmato il giro più veloce nella FP2 del GP di Miami, quinto atto del Mondiale F1 2023. Il campione del mondo in carica ha fatto la differenza precedendo le due Rosse di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Red Bull torna in vetta alla graduatoria, attualmente superiore anche nella simulazione della gara.

Il #1 di Red Bull ha fermato il cronometro in 1.27.930, perfetto nel proprio riferimento cronometrico con oltre tre decimi di scarto sulla concorrenza. Seconda piazza per lo spagnolo Carlos Sainz davanti al monegasco Charles Leclerc, fermo contro le barriere di curva 7 a dieci minuti dalla conclusione.

L’ex campione della FIA F2 è finito contro le barriere al termine del primo settore dopo aver perso completamente il controllo della propria monoposto. Il #16 di casa Ferrari aveva appena iniziato la simulazione della gara, una scelta condivisa con quasi tutti gli altri protagonisti.

🚩 RED FLAG 🚩

Leclerc into the barriers at Turn 7 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/5D0ryqyp3G

— Formula 1 (@F1) May 5, 2023