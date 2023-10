Chi conquisterà la pole position nelle qualifiche del GP Messico 2023? Regna l’incertezza per la lotta contro il cronometro, Red Bull parte da favorita dopo aver dominato la scena in quel di Austin (Texas – USA) con l’olandese Max Verstappen.

Il #1 della massima formula tenterà di confermarsi in vetta anche nella pista di casa di Sergio Perez, determinato a non sfigurare davanti al proprio pubblico. L’occasione è più che mai importante per il 33enne nativo di Guadalajara, protagonista che sta vivendo un periodo abbastanza complicato. Occhi puntati come sempre anche su Mercedes e Ferrari, in pole con Charles Leclerc venerdì scorso al Circuit of The Americas.

Luca Pellegrini