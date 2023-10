Come ogni vigilia di un GP di F1 che si rispetti, anche quello del Messico ha visto i piloti impegnati in conferenza stampa. Grande attesa per il pilota di casa Sergio Perez, che vuole rilanciarsi dopo un periodo al di sotto delle aspettative. Proprio su di lui sono puntati i riflettori dell’appuntamento che andrà in scena sul circuito Hermanos Rodriguez.

Per Hulkenberg un traguardo importante

Quella in Messico sarà la gara numero 200 in carriera per Nico Hulkenberg. A tal proposito il tedesco ha dichiarato: “200 gare in F1, un bel traguardo. Di questi tempi lo scorso anno ero in una posizione in cui questo non me lo sarei aspettato. Ma le cose cambiano presto in F1 e sono contento. Mai a podio? Ho avuto un paio di opportunità, ma sono successe cose che me l’hanno impedito. Se non hai una delle migliori macchine le occasioni sono poche”. Non è però il momento di festeggiare, Haas deve lavorare per crescere: “Lo scorso non è stato un buon weekend, anche se avevamo un pacchetto nuovo. Però abbiamo visto miglioramenti, anche per la gestione gomme. In Messico sfida impegnativa ogni anno e speriamo di dare il meglio”.

Con i nuovi finanziatori sotto i riflettori, Alpine a Austin ha mostrato progressi riconosciuti da entrambi i piloti. “Sono contento dell’atteggiamento del team. Stiamo facendo passi avanti“. Così Pierre Gasly, che ha continuato: “Sembriamo non essere al livello di chi ci sta davanti, il nostro avversario principale potrebbe essere Aston Martin. Dovremo essere nelle condizioni di cogliere ogni occasione per stare loro davanti“.

Esteban Ocon, invece, non può non pensare al ritiro avuto anche a Austin: “Voglio guardare avanti, non pensare a questo periodo frustrante. I ritiri succedono, dobbiamo essere concentrati. Potevamo fare un bel bottino di punti, non era stato un brutto weekend per noi. La ruota gira però“. E sul GP del Messico imminente: “L’anno scorso qui è stato abbastanza positivo per noi, in passato sono anche andato vicino al podio. È una pista in cui riesco a rendere bene, non vedo l’ora che arrivi domani“.

Periodo positivo per la Williams. “Stiamo vivendo una piccola striscia positiva. Non è questione di prestazione, ma più di esecuzione visto che i distacchi sono proprio minimi nella media/bassa classifica” dichiara Alexander Albon, che su questa gara dice: “Questo weekend dovrebbe essere interessante. L’anno scorso non è stato positivo perché le curve a bassa velocità non si addicono alla nostra vettura“.

Austin è stato positivo anche per Yuki Tsunoda. Punti e primo giro veloce della sua carriera in F1. Il pilota del team AlphaTauri ha commentato così: “È stato un bel momento per noi, con un pizzico di fortuna. Punti importanti che ci avvicinano a chi ci sta davanti. Il giro veloce? Ho spinto a tutta con le gomme fresche. È una motivazione ulteriore per le prossime gare”. E sulla prospettiva futura: “Sarebbe bello se arrivassimo nelle prime otto scuderie. Non sarà semplice, ma tutto può accadere. Bisogna fare il massimo ogni weekend, noi siamo ottimisti“.

Perez sogna il weekend perfetto

Il secondo gruppo della conferenza stampa del GP del Messico di F1 si apre col pilota di casa Sergio Perez, il quale vivrà una gara speciale. “È il weekend in cui vuoi essere perfetto. Se c’è una gara che vuoi vincere è quella di casa. In termini di punti conta come gli altri, ma quando sei fuori dalla macchina la tensione e l’atmosfera sono differenti. Concentriamoci su domani e cerchiamo di fare il weekend perfetto” dichiara in merito al GP del Messico. E su quello appena passato, il messicano dice: “Purtroppo ad Austin non abbiamo mostrato il potenziale massimo a causa della Sprint, abbiamo preso la direzione sbagliata. Credo però che abbiamo fatto progressi“.

Weekend complicato anche per Aston Martin quello appena passato, come dichiarato dallo stesso Fernando Alonso: “Nel corso del weekend abbiamo ottimizzato il setup. Nelle FP1 avevamo problemi ai freni, abbiamo sistemato il pacchetto ottenendo dati importanti“. In Messico ci sarà più tempo per ottimizzare la vettura. Lo spagnolo ha commentato così: “Questa pista ha esigenze diverse, useremo al massimo il tempo delle prove libere per ottimizzare il tutto. Fortunatamente non ci sarà la sprint, sfrutteremo al meglio tutte le tre prove”.

Se per Aston Martin i problemi riscontrati nel weekend erano stati risolti, per Alfa Romeo ad Austin è stato l’opposto. Commenta così Guanyu Zhou: “Ad Austin eravamo partiti bene il venerdì, ma siamo rimasti sorpresi dalla mancanza di velocità della domenica. Di solito andiamo meglio in gara“. E poi continua: “È positivo per tutti non avere la sprint: potremo organizzare al meglio il lavoro. Durante la stagione non siamo riusciti ad essere costanti, a differenza degli avversari. Speriamo che anche quest’anno il rendimento qui sia buono, dovremo trovare l’assetto giusto“.

Weekend difficile ad Austin anche per Oscar Piastri. L’australiano ne parla così, anche in ottica Messico: “Austin è stato un weekend difficile, c’è voluto più tempo di ciò che avrei voluto per mettermi al passo con gli altri. Ero partito bene, poi il ritiro… Ma è stato uno dei weekend in cui ho imparato di più. Il circuito del Messico è diverso, è la prima volta per me qui, speriamo di poter lottare”.

George Russell fa un’analisi considerando il problema al fondo occorso al compagno di squadra: “Il fondo? Mi aspetto saremo molto più conservativi qui e non credo avremo problemi. Gli aggiornamenti hanno dato buone risposte e il passo è stato uno dei più forti della stagione“. In merito a questo Gran Premio ha aggiunto: “Track limits? Lo scorso anno qui forse ci sono stati problemi in curva 2, ma in generale ci dovrebbero essere meno guai. La pista si addice a noi, lo scorso anno siamo andati bene. Non dico che abbiamo speranze di vincere, ma sono ottimista per queste ultime gare”.

Il weekend messicano è pronto per iniziare con le prime prove libere, nel corso della quale scenderanno in pista diversi rookie provenienti dalla FIA F2.

Anna Botton