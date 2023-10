Max Verstappen chiude al vertice anche nella FP3, terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico. Così come nel primo turno, il primo inseguitore del tre volte campione del mondo è Alexander Albon, fermatosi a soli 70 millesimi dalla vetta. Perez prova a caricare la marea messicana piazzando la sua RB19 in terza posizione.

Verstappen leader anche al termine della FP3 del Messico, ma che Albon!

Tre su tre per Max Verstappen, leader anche al termine dell’ultima sessione di prove libere. L’olandese ha piazzato un 1:17.887, il solo a scendere sotto il piede del ’18 assieme al sempre più sorprendente Alexander Albon, secondo a 70 millesimi. Cerca di chiudere il gap Sergio Perez, terzo a meno di due decimi dal compagno di squadra.

George Russell si è piazzato in quarta posizione, con una W14 in crescita rispetto alla giornata di ieri. Il pilota britannico è stato anche leader della sessione nelle prime fasi. Oscar Piastri è il primo pilota McLaren classificandosi quinto a precedere un’altra sorpresa di questo weekend, Valtteri Bottas, sesto e consistente anche con carico di benzina.

Sorprende AlphaTauri, Hamilton ancora indietro

Settima posizione per l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda a precedere Lando Norris, non impeccabile nel suo giro di simulazione qualifica e Daniel Ricciardo, meno brillante con le soft ma coriaceo con gomme media. Solo decima posizione per Lewis Hamilton, anch’egli autore di un giro rivedibile con l’ultimo treno di gomma nuova.

Ferrari condizionata dal traffico

Fase finale difficile per Ferrari che trova traffico con entrambe le vetture nel giro decisivo con il secondo set di gomma soft. Leclerc è costretto a rallentare dopo aver trovato la monoposto di Magnussen in traiettoria, mentre Carlos Sainz è finito in testacoda distratto dalla presenza di Lance Stroll poco più avanti. I piloti della Rossa non sono andati oltre la tredicesima, con il monegasco e quindicesima posizione con l’ex McLaren.

Ancora grandi difficoltà per Aston Martin con Stroll a piazzarsi tra le due Rosse ma passibile di penalità dopo l’impeeding a Sainz, mentre ancora più in difficoltà Alonso, ieri tradito da un testacoda, oggi in difficoltà nel trovare ritmo su tutti i set di pneumatici.

Alle 23:00 italiane un interessantissimo turno di qualifiche, con team chiamati a confermare quanto di sorprendente fatto vedere nelle sessioni di libere, vedi Williams, Alfa Romeo e AlphaTauri mentre altri, Aston Martin e Alpine su tutti, chiamati al riscatto. Per la pole Verstappen parte con i favori dei pronostici ma occhio a McLaren, Mercedes ed allo stesso Alexander Albon.

FP3 CLASSIFICATION Just 0.070s separates Verstappen and Albon in our final practice session! ⏱#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/ZOJa9tP8UL — Formula 1 (@F1) October 28, 2023

Samuele Fassino