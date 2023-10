E’ ancora Max Verstappen a prendersi il miglior tempo nella FP2 del GP Messico di F1. L’olandese della Red Bull ha fatto segnare un ottimo 1:18.686, piazzandosi davanti alla McLaren di Lando Norris ed alla Ferrari di Charles Leclerc.

VERSTAPPEN SEMPRE DAVANTI

Max Verstappen continua il suo dominio anche nella seconda sessione di prove libere del GP del Messico dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle FP1. L’olandese Campione del Mondo in carica ha fatto segnare infatti il miglior riferimento di giornata in 1:18.686, staccando la McLaren di Lando Norris per 0.119. La Red Bull però non ha mostrato un passo gara eccezionale, segno che in gara potremmo assistere ad una gara combattuta come ad Austin.

Seconda posizione per Lando Norris, che dimostra come la McLaren sia ormai la seconda forza del Campionato. A differenza di Red Bull il passo del team di Woking è stato parecchio interessante ed il team inglese potrebbe giocarsela se i valori in campo dovessero rimanere quelli visti oggi. In terza posizione a 0.266 dalla vetta troviamo invece la Ferrari di Charles Leclerc, che nonostante qualche problema di graining ha fatto vedere una costanza nel passo abbastanza interessante.

SORPRENDONO BOTTAS E RICCIARDO

In quarta posizione troviamo la sorpresa di giornata Valtteri Bottas, che riesce a mettere la sua Alfa Romeo nelle posizioni che contano a soli due decimi da Verstappen. Il team del Biscione ha anche fatto vedere buoni tempi in simulazione di gara e non ci sorprenderebbe vederli costantemente in top ten in questo weekend. Quinta pizza invece per l’idolo di casa Sergio Perez, che paga un distacco dal compagno di squadra di 0.302 secondi. L’altra sorpresa di giornata è invece Daniel Ricciardo che riesce a portare l’Alpha Tauri in sesta posizione, battendo nettamente il compagno Tsunoda che chiude invece dodicesimo

Soltanto settima posizione invece per la Mercedes con Lewis Hamilton, che a differenza di Austin non sembra ancora aver trovato il passo sulla pista messicana. Il team di Brackley probabilmente è ancora alla ricerca del miglior assetto, ma il divario rispetto ai diretti avversari è abbastanza marcato soprattutto in ottica gara. Ocon porta invece l’Alpine in ottava posizione davanti alla McLaren di Oscar Piastri, che è parso più in difficoltà rispetto alle ultime uscite. Chiude la top ten l’altra Mercedes di George Russell.

SAINZ FUORI DALLA TOP 10

Fuori dai primi dieci troviamo la Ferrari di Carlos Sainz, oggi undicesimo mentre chiude clamorosamente in ultima posizione l’Aston Martin di Fernando Alonso, in netta crisi rispetto alla prima parte di stagione. C’e da dire che i primi dieci sono racchiusi in mezzo secondo, ed anche se ancora siamo al venerdì questo GP del Messico potrebbe rivelarci qualche sorpresa considerati i distacchi visti oggi. Di seguito la classifica completa:

Julian D’Agata