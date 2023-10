Max Verstappen si conferma cannibale anche nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico, quart’ultimo appuntamento del Mondiale. Il pilota olandese ha preceduto per soli 95 millesimi un sorprendente Alexander Albon. Spinto dal caloroso tifo di casa Sergio Perez chiude il turno in terza posizione.

È Max Verstappen ad aprire le danze del weekend messicano. Il pilota olandese ha segnato un 1:19.718 montando gomma C5, la più soffice portata da Pirelli. La rivelazione è la Williams di Alexander Albon, capace di piazzarsi a soli 95 millesimi dal tre volte campione del mondo.

È servita l’ovazione del pubblico messicano per spingere Sergio Perez oltre i suoi standard recenti. Il messicano ha pagato quasi 3 decimi dal compagno di team ma è riuscito a piazzarsi nuovamente nella top tre di un turno.

Lando Norris ha chiuso la sessione in quarta posizione ma brillando nella breve simulazione di gara. Il britannico ha preceduto di pochi millesimi Charles Leclerc, quinto. Sesto Oscar Piastri, unico ad aver ottenuto la sua miglior prestazione con gomma C4, uno step più dura rispetto ai rivali, davanti a un Carlos Sainz rallentato da un problema idraulico.

Il turno è stato utile a testare un nuovo prototipo di gomme C4, che se promosse saranno adottate nella stagione 2024 con l’obiettivo di ridurre il graining. Il recente tentativo di introdurre una nuova gomma C2, provata durante le libere del Giappone, era stato bocciato, non avendo prodotto gli effetti sperati.

Top ten anche per Daniel Ricciardo, ottavo, a precedere Esteban Ocon e Lance Stroll. Solo undicesimo uno dei grandi protagonisti dell’ultima gara di Austin, Lewis Hamilton, più impegnato a testare la vetture in condizioni di maggior quantitativo di carburante. Sedicesimo Fernando Alonso, autore di un errore nel suo giro migliore con gomma soft.

La sessione ha visto protagonisti ben cinque piloti academy. Tutti i team sono obbligati a schierare un rookie in almeno due sessioni a campionato e il finale di stagione, con sviluppi ormai completati, è il teatro ideale per mettere alla prova i giovani talenti.

Oliver Bearman si è messo in evidenza segnando il quindicesimo tempo, a soli tre decimi dal navigato pilota titolare Nico Hulkenberg mentre Isack Hadjar, che ha preso il posto di Yuki Tsunoda sulla AT04, ha chiuso con il diciassettesimo tempo. Seguono Jack Doohan, alla guida della Alpine di Pierre Gasly e Frederick Vesti che chiude la classifica dei piloti con tempi validi sulla W14 di George Russell. Un problema impianto frenante non ha permesso a Theo Pourchaire, nella mattinata messicana al volante dell’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, di segnare alcun crono. Alle 00:00 italiane la seconda sessione di libere.

🏁 CLASSIFICATION (END OF FP1) 🏁

That’s a wrap for our first session of the weekend! Verstappen goes quickest, but Albon keeps him honest 👀#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/Eek2VEanm6

— Formula 1 (@F1) October 27, 2023