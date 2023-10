A Città del Messico si disputa oggi il round 20 del Mondiale 2023 di Formula 1. Una gara che vedrà partire dalla pole position Charles Leclerc, che ha bissato il risultato ottenuto 7 giorni fa ad Austin, con Carlos Sainz al suo fianco. Battuto Max Verstappen, terzo ma che forse è nella posizione di partenza migliore qui visto il lungo rettilineo da affrontare prima di curva 1. Tante sorprese dietro con Ricciardo 4° con l’AlphaTauri e davanti a Pérez e con le Alfa Romeo in quinta fila. Nessuna penalità per Verstappen, Alonso, Russell e Hamilton dopo le investigazioni post-qualifica di ieri. Tra i temi da monitorare in gara, le possibili strategie, con qualcuno che potrebbe tentare la strategia ad una sola sosta per affrontare i 71 giri del GP di oggi. Qui potrete seguire tutti gli aggiornamenti dal Messico.

Mattia Fundarò