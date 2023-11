La pole position del GP che segna il ritorno del Circus a Las Vegas è andata al miglior Charles Leclerc visto in questo 2023. Il monegasco ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, andando a far segnare il miglio tempo in tutte le sessioni di qualifica e riportando la Ferrari in prima posizione in un circuito cittadino. Seconda posizione per Carlos Sainz, che andrà però a scontare dieci posizioni di penalità, lasciando così il posto in prima fila a Max Verstappen.

Super Ferrari sul giro secco

Una pole position che ci voleva per Charles Leclerc, che ha letteralmente dominato la sessione di qualifica nella notte di Las Vegas. Il tempo di 1:32.726 è stato inavvicinabile per tutti. L’unico ad avvicinarsi in qualche modo è stato il team mate Carlos Sainz, a dimostrazione di una Ferrari particolarmente a proprio agio tra gli hotel e i casinò della Sin City.

Leclerc è stato praticamente perfetto, ma altrettanto si può dire, almeno per oggi, di Sainz. Peccato, per quanto riguarda lo spagnolo, che la penalità di dieci posizioni lo costringerà a partire dalla dodicesima piazza, dal lato sporco della pista. In ogni caso, la prima fila è virtualmente tutta rossa, a dimostrazione che su piste dove conta avere poco drag (poche, per la verità) la Ferrari è la vettura da battere.

Verstappen resta lì, sorpresa Williams in top ten

Accanto a Leclerc, quindi, partirà il Campione del Mondo Max Verstappen, ancora una volta in grado di fare una differenza enorme rispetto al compagno di squadra, solo dodicesimo alla fine. L’olandese, oggi, non è stato in grado di spremere il meglio dalla sua vettura, ed ha abortito il tentativo finale, essendosi trovato senza gomme rosse nuove a disposizione.

Quarta posizione per George Russell, a soli otto millesimi dall’olandese, mentre dietro di lui sono tante le sorprese. A partire dalla quinta piazza finale di Pierre Gasly, ottenuta con un ultimo giro da paura. Dietro di lui, bene anche le due Williams, con Logan Sargeant per la prima volta in top ten alle spalle del team mate Albon. Bene anche Bottas (8°), che ha chiuso davanti a Magnussen.

Gli esclusi eccellenti

Oltre a Sergio Perez, c’è un altro pilota che è rimasto fuori dal Q3 in maniera abbastanza sorprendente: Lewis Hamilton. Se Russell, infatti, è arrivato a pochi millesimi da prendersi la prima fila, il sette volte Campione del Mondo non è andato oltre un’undicesima scialba posizione. “Più di così non potevamo fare”, ha detto via radio dopo la bandiera a scacchi.

Un’altra grande prestazione in qualifica per Ferrari e Leclerc. Vedremo se nella gara di domani il monegasco riuscirà a tradurre in vittoria questa ottima prestazione, o se anche Las Vegas cadrà preda del cannibale Max Verstappen.

