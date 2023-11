Ferrari e Leclerc festeggiano la pole position ottenuta per il GP di Las Vegas, penultimo appuntamento di questa stagione. L’alfiere della Ferrari ha dominato nettamente la qualifica.

Una qualifica completata dal secondo posto di Sainz, che però domani partirà in dodicesima posizione, a causa della penalità ricevuta per le conseguenze dell’inconveniente con il tombino di ieri.

La Ferrari sbanca Las Vegas riuscendo a mettere le due SF-23 in prima fila. Leclerc parte in pole dopo aver stampato il tempo di 1:33.726 con soli 44 millesimi di distacco da Carlos Sainz.

Ferrari, come già dimostrato nelle prove libere, si esalta sui lunghi rettilinei del circuito cittadino di Las Vegas. Ai box hanno deciso di puntare sulle ali più scariche per esaltare le caratteristiche della monoposto sui dritti, sperando di non degradare troppo le gomme.

Degrado che dovrebbe essere contenuto sulla Ferrari, viste le basse temperature registrate a Las Vegas durante questo weekend.

Questo vantaggio dovrebbe risolvere in parte i problemi di legati alla prestazione in gara, dove la Ferrari non è riuscita negli scorsi Gran Premi a fare fruttaree buone prestazioni in qualifica.

Insieme alla monoposto, anche i motori Ferrari hanno dimostrato una grande prova di forza piazzando quattro monoposto nella top10. Insieme alle monoposto di Sainz e Leclerc spicca anche la prestazione di Bottas e di Magnussen.

Il team del Cavallino dovrà sfruttare ogni occasione domani, se vuole recuperare punti importanti sulla Mercedes per il secondo posto nei costruttori. Con una gara al termine del campionato, ogni singolo punto accumulato a Las Vegas può essere di vitale importanza per il raggiungimento dell’obiettivo.

Le dichiarazioni dei piloti

Al termine della Q3, Leclerc ha dichiarato: “Ovviamente sono molto felice del risultato. Centrare la pole position nell’esordio di Las Vegas è qualcosa di grandioso, come tutta l’atmosfera qui intorno. C’è grande entusiasmo, un scenario unico e anche un pubblico caloroso”.

“Peccato per i miei giri nella Q3. Dopo aver fatto molto bene in Q1 e Q2, nella manche decisiva non sono stato impeccabile. Per fortuna il mio crono è stato sufficiente per prendermi la partenza al palo.” Ha commentato l’alfiere della Ferrari sulla sua prestazione generale in qualifica.

“Dobbiamo mettere tutto assieme in vista di domani. Peccato non avere tutta la prima fila rossa per colpa della penalità inflitta a Carlos. Domani dovrò battagliare con Verstappen e penso di avere a disposizione le prestazioni giuste per giocarmela”. Conclude Leclerc parlando della gara di domani.

Sainz ha dichiarato: “Innanzitutto è stato un lavoro eccezionale da parte di tutto il team. Abbiamo dominato le qualifiche dopo una lunga giornata difficile come quella di ieri.”

“Sicuramente mi sarebbe piaciuto essere primo, ma sarei partito undicesimo anziché dodicesimo. Abbiamo fatto il massimo che potevamo, ma sono dispiaciuto per ieri. Non voglio mentire, sono di pessimo umore per quello che è successo”. Sainz ha commentato così la penalità di ieri.

“Domani dipenderà dalla partenza, dal graining e da quando sarà semplice superare. Ci sembra di avere il passo questo weekend, anche se mi piacerebbe lottare per la vittoria con Charles e Max.

Chiara Zaffarano