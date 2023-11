Nel fastoso scenario di Las Vegas, la conferenza stampa dei piloti è apparsa ai più come l’unica parvenza di…normalità in un inizio di weekend finora caratterizzato dalla luccicante atmosfera che permea la città del Nevada. A pochi metri dalla Strip, ecco le principali dichiarazioni rese dai protagonisti alla vigilia di un appuntamento che dal punto di vista prettamente sportivo presenta non poche incognite.

SAINZ, SFIDA VINTA A GOLF

Carlos Sainz: “Mi sto divertendo moltissimo, finora è stato un weekend molto piacevole. Sono anche molto contento di aver vinto la Netflix Golf Cup, anche se non è stato poi il massimo…rompere il trofeo! Non ho ancora effettuato la track walk, dunque ho visto la pista finora solo al simulatore, ma contiamo di avere speranze maggiori rispetto alle recenti settimane. Ci sono lunghi rettilinei come a Monza e curve più lente come a Singapore, dunque il layout potrebbe favorirci rispetto ad altre situazioni”.

Lando Norris: “Nonostante non abbia vinto il torneo di golf, è stata comunque una bella giornata! Ho incontrato anche tanti maestri di questo sport, dunque è stato molto piacevole. Qui sarà un po’ diverso rispetto al solito, perché correremo in notturna e su un circuito cittadino, ma dal punto di vista sportivo sarà un appuntamento come tutti gli altri. Cercheremo di prepararci nel migliore dei modi, ma il fatto di avere tre sessioni di libere ci consentirà di farlo adeguatamente. Siamo sicuramente soddisfatti di come stiamo andando, specialmente in Messico e in Brasile, e non ci aspettavamo di poter essere vicini alla Red Bull. Questa pista è a basso carico e potrebbe non favorirci, ma ancora non abbiamo un’idea precisa di come potranno andare le cose”.

ALONSO: “OBIETTIVO CHIUDERE IN BELLEZZA”

Fernando Alonso: “La battaglia in Brasile con Perez? Credo che le sensazioni dall’interno della macchina siano state un po’ diverse, non abbiamo avvertito la stessa pressione che si è percepita dall’esterno. Qui a Las Vegas l’atmosfera è diversa: questa volta non siamo qui in vacanza ma per correre. Cercheremo di divertirci e di goderci la fase finale della stagione. Credo che queste ultime due gare saranno molto importanti per noi dopo la buona prestazione di San Paolo, per noi potrebbe essere un weekend difficile per via di questo lungo rettilineo, ma faremo i conti alla fine”.

Guanyu Zhou: “Sono un bravo ragazzo e non sono mai stato a Las Vegas…cerco di mantenere la concentrazione, anche se si tratta di una gran bella città ed è tutto molto bello. Noi dobbiamo continuare a lavorare sodo per cercare di migliorare anche in vista dell’anno prossimo, sul giro secco siamo stati abbastanza veloci ma in gara andiamo in crisi con il surriscaldamento delle gomme. Speriamo di poter finire la stagione nel modo giusto e continuare a lottare cercando di recuperare delle posizioni in classifica”.

Nico Hulkenberg: “Mi sto divertendo…sono qui per la prima volta e ho visitato molti luoghi naturali come il Grand Canyon. E’ sempre bello arrivare in un posto nuovo dove correre, figuriamoci poterlo fare a Las Vegas”.

HAMILTON: “BILANCIO MIGLIORE RISPETTO ALLO SCORSO ANNO”

Lewis Hamilton: “Ancora non siamo scesi in pista, ma devo dire che è piuttosto bello. Era un sogno poter fare una gara qui, è un posto incredibile che ti regala tantissima energia. San Paolo la nostra gara peggiore? Abbiamo avuto brutte sensazioni, ma non abbiamo messo la macchina nelle condizioni ideali per poter rendere al meglio. Sappiamo esattamente i motivi per cui ciò è accaduto, ma qui sarà una bella sfida riuscire a capire come potremo lottare in rettilineo ed essere competitivi anche in curva. La lotta per il secondo posto? Checo è molto lontano, per me non fa nessuna differenza: il bilancio è comunque positivo visto dove ci trovavamo ad inizio anno. La stagione è stata migliore rispetto all’anno scorso”.

Pierre Gasly: “Il torneo di golf è andato secondo le aspettative: non ho ucciso nessuno…e sono già molto contento di questo! Ci siamo divertiti un sacco e siamo riusciti ad arrivare io e Albon in finale, contro ogni pronostico. Credo che le ultime gare siano andate alla grande, sono molto contento di come stiamo lavorando anche se la stagione è stata difficile. Sappiamo che Las Vegas è una pista simile a Monza, che non si è rivelata favorevole a noi, ma cercheremo di mettere in pratica quanto abbiamo imparato”.

Yuki Tsunoda: “Anche per me è la prima volta a Las Vegas e sono rimasto davvero colpito sin dal momento in cui sono atterrato. Ho visto slot machine ovunque…ma per il momento non ho ancora giocato! E’ davvero una delle cose più particolari che abbia mai visto nella mia vita. Spero che avremo il tempo di divertirci, dovremo cercare di battere la Williams e vedremo come andrà”

Alexander Albon: “Mi sono divertito a giocare a golf, Pierre ha quasi…decapitato una persona! Avendo giocato al fianco di veri professionisti è cresciuto il rispetto nei loro confronti, ma essendo circondati dai tifosi la pressione è aumentata a dismisura, anche con la presenza delle televisioni”

PEREZ: “PUNTIAMO A CONFERMARE IL SECONDO POSTO”

Sergio Perez: “Il nostro obiettivo è quello di mettere in cassaforte il secondo posto già qui, ma in generale di concludere al meglio la stagione cercando di massimizzare il potenziale della vettura. Sono stato molte volte qui in passato e dunque mi oriento piuttosto bene. E’ molto particolare per via del fuso orario, anche se ritengo folle dover rimanere così a lungo svegli durante la notte. Credo che sarà molto importante cercare di mantenere in temperatura le gomme, sarà sicuramente una gara interessante. I paragoni tra questa pista e Baku? Ogni weekend è differente, noi ci sentiamo in un buon momento ma crediamo di essere sulla strada giusta e ci stiamo avvicinando molto alle prestazioni ottenute nella prima parte della stagione”.

