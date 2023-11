Con la stagione 2023 ormai prossima a chiudere i battenti, è tempo per la Sin City di tornare nel Circus; sarà infatti il Gran Premio di Las Vegas ad aprire il double-header finale. Si tratta sicuramente di uno degli eventi più chiacchierati e discussi della storia del Circus, con le monoposto che sfrecceranno lungo la celeberrima Strip tra alberghi e casinò tra i più famosi del mondo.

Se il layout è nuovo, non lo è certo la location per quanto riguarda il motorsport in generale e la F1 in particolare. Il Circus, infatti, aveva già fatto tappa in Nevada nel 1981 e 1982, per due gare su un circuito ricavato all’interno del parcheggio del Caesar’s Palace. Non una scelta particolarmente esaltante da parte degli organizzatori, e, infatti, l’evento venne cancellato dopo appena due anni, nonostante un contratto valido fino al 2024.

In tempi più recenti, è stata la IndyCar a portare le monoposto in gara a Las Vegas, prima sull’ovale (dove nel 2011 perse la vita Dan Wheldon) e in seguito su un cittadino che ebbe poca fortuna, con alcuni tratti che ricalcavano quelli che percorreranno i piloti di F.1 il prossimo weekend. Sono tante le polemiche sorte intorno a questo evento, che per la prima volta vedrà Liberty Media nei panni di organizzatrice diretta, senza l’appoggio di partner esterni.

Tra i tanti aspetti, uno sarà da tenere in particolare considerazione, e in questi giorni sta sollevando non poche polemiche. È legato all’orario di svolgimento della gara, che sarà disputata alle 22 locali, sotto le luci dei riflettori che renderanno il tutto ancora più spettacolare. C’è però un piccolo particolare: le temperature, secondo le previsioni, si aggireranno intorno ai 5-8°C, al limite per la sicurezza degli pneumatici. Anche questa sarà una sfida per piloti e team, che dovranno trovare il modo di far lavorare le gomme in condizioni quasi estreme e… invernali a tutti gli effetti.

Il tracciato

Il rettilineo di partenza del circuito di Las Vegas è il più breve di tutto il tracciato, e porta direttamente alla staccata di curva 1, situata in corrispondenza degli Harbor Island Apartements, da percorrere in quarta marcia a 130 Km/h. A seguire, la destrorsa di Rochelle Avenue Intersection immette sul lungo rettifilo di Koval Lane, prima zona DRS della pista.

Staccata importante ai 100 metri per affrontare la secca curva a destra a 90° in corrispondenza del Caesar’s Forum. In seguito, si entra nel settore forse più spettacolare, quello che in pratica circumnaviga The MSG Sphere, avveniristica struttura per concerti inaugurata il mese scorso nientemeno che dagli U2. I muretti corrono veloci ai lati dei piloti, che si ritroveranno, almeno stando alle simulazioni, in un’ambientazione molto simile in certi passaggi a quella di Singapore.

Dopo lo Sphere, si entra in Sands Avenue costeggiando il Venetian e affrontando una velocissima “esse” prima della staccata che immette nella sinistrorsa curva di Fashion Show Mall. A seguire, la chicca del tracciato: il lunghissimo rettilineo del Las Vegas Boulevard, circondato da alcuni degli hotel più famosi della città come il Caesar’s Palace, il Bellagio e il Flamingo.

Passata anche la seconda zona DRS, l’ultima violenta staccata, situata nei pressi del Planet Hollywood, anticipa una variante molto pericolosa, ancora una volta con le barriere a un centimetro dai cordoli. Ultima accelerazione, ultimo rettifilo e poi la piega verso sinistra che riporta sotto la bandiera a scacchi. Un layout e un evento controversi, ma una cosa è certa: a Vegas lo spettacolo è di casa.

ANNO DI COSTRUZIONE: 2023

LUNGHEZZA: 6.201 km

CURVE: 17

DISTANZA DI GARA: 310,05 km

Nicola Saglia